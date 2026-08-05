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Jefimova enne EM-i: tiitlikaitsjana on raskem starti minna

Ujumine
Foto: ERR
Ujumine

Eesti rinnuliujuja Eneli Jefimova sõidab Pariisis peetavatele Euroopa meistrivõistlustele selge eesmärgiga ujuda oma karjääri parim tulemus. Valitsev 100 m rinnuliujumise Euroopa meister tunnistas, et medalikohale mõtlemisest olulisem on teha isiklik rekord ning olla rahul oma esitusega.

Eneli, Pariis on sinu jaoks, ma usun, kokkuvõttes ikkagi olnud õnnelik koht selles mõttes, et olümpiafinaalis oled sa Pariisis ujunud ja ma arvan, et nendest võistlustest on sul head mälestused. Mis sa arvad, mida seekord oleks vaja Pariisis kogeda ja teha, et sama head mälestused kaasa võtta kui kaks aastat tagasi?

Päris huvitav küsimus. Ma ei tea, ma arvan tegelikult, et olen rahul, kui ujun tiitlivõistlustel isikliku rekordi ja see on ju kõige tähtsam – olla enda parimas vormis, mis sa oled kunagi olnud üldse tiitlivõistlustel. Muidugi oleneb, mis koha ma saan, aga loodan nüüd lihtsalt teha hea tulemuse, millega olen rahul. See on muidugi väga lahtine, aga lihtsalt tahan, et oleksin sisemiselt rahul.

Milline tuleb sinu programm nendel Euroopa meistrivõistlustel?

Praegu mul on kõik kolm rinnuli kavas. 100, 200 ja 50 meetrit.

Tead sa midagi ka konkurentide osas – kas keegi jätab tulemata, kas kõik on kohal?

Ma tegelikult ei tea, neid entry liste pole vist tulnud välja või ma ei ole vaadanud, aga praegu vist on kõik enam-vähem tulemas kohale.

Kuidas treenerite osas on? Millist abi sa saad nüüd Euroopa meistrivõistlustel? Kas sinu Ameerika treener ka saab sind aidata?

Jah, no muidu pidi minuga tulema Stefani, kes oli minuga ka Poola EM-il, aga ta kahjuks ei saanud tulla ja tuleb mu teine treener Daniel. Nad on mõlemad muidu minu treenerid, aga ma teen rohkem tööd Stefaniga. Daniel ka kirjutab mulle kavasid ja me oleme koostööd teinud. Tema tuleb minuga praegu sinna.

Võib-olla see on rumal küsimus, aga mõtled sa sellele, et sa lähed Pariisi tiitlikaitsjana 100 meetris?

Praegu ei ole veel mõelnud. Ma praegu ei ole kuidagi sellist võistlustunnet veel saanud, sest ma alles jõudsin Eestisse ja olen üritanud seda aega siin nautida nii palju kui võimalik. Võib-olla kui ma sinna Pariisi juba jõuan, siis hakkab see tekkima vaikselt. Aga ma arvan küll, et tiitlikaitsjana on raskem minna starti, sest tiitlit kaitsta on palju keerulisem kui seda esimest korda võita. Aga ma üritan selle peale mitte mõelda.

Kuidas sa hindad oma suvist ettevalmistust, kui hästi on asjad läinud?

Tegelikult kõik on läinud plaanipäraselt, mul oli ainult üks tagasilöök, aga sellest saime kiiresti üle. Usaldan täiesti oma treenereid ja nad ütlesid, et kõik on korras, sa liigud nii, nagu sa pead liikuma praegu.

Millega siis pidid hakkama saama?

Kahjuks mul on migreenid ja mul oli üks nädal, kus mul oli neid päris palju ja selle tõttu pidi trenne ära jätma, aga sain oma ravimid kätte ja pärast sain ilusti trenni hakata tegema.

Ma küsin seda ka sinu käest, et nii palju kui ma tean, siis see bassein peaks ju olema sama koht nagu oli olümpial ja see on selline omapärane koht natukene. On sul midagi olulist sellest kahe aasta tagusest kogemusest kaasa võtta?

Tegelikult see ei ole ujumisbasseinis. See on seal, kus olid veepall ja kujundujumine, see on tegelikult sügavam. Toni, Ralf ja Daniel käisid seal tegelikult see hooaeg võistlemas ning nad ütlesid, et see bassein on väga hea. Ma ei ole seal ujunud, aga õnneks see bassein on sügav, mitte nii, nagu meie ujumisbassein oli kaks aastat tagasi. Ma olen rahul.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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