Norra jalgpallikoondist tervitas kodus enam kui 100 000 fänni

Norra jalgpallikoondise ajalooline teekond MM-il lõppes küll veerandfinaalis, kuid kodumaale naasnud mängijaid ootas Oslos kangelaste vastuvõtt. Hinnanguliselt kogunes pealinna tänavatele ja kuningalossi juurde enam kui 100 000 inimest, et meeskonnale tänu avaldada.

Norra jäi laupäevases veerandfinaalis lisaajal 1:2 alla Inglismaale, lõpetades sellega oma seni edukaima MM-turniiri. Kaotus ei vähendanud aga fännide vaimustust ning esmaspäeval muutus Oslo kesklinn suureks rahvapeoks.

Koondise lennukit tervitati maandumisel traditsioonilise veekahuritervitusega. Seejärel suundus meeskond kuningas Harald V vastuvõtule ning jätkas päeva avatud katusega bussiparaadiga läbi pealinna.

Kuningalossi esine väljak ja Karl Johansi tänav täitusid varakult toetajatega, kes ootasid võimalust kangelasi tervitada. Mängijad ilmusid lõpuks palee trepile, kus neid saatsid kuninglik kaardivägi ning tuhandete fännide ovatsioonid. Meeleolu aitas üleval hoida ka kroonprints Haakon, kes lõi trummi ja juhtis kaasaelajate skandeerimist.

"Toetus, mida oleme saanud nii USA-s kui ka siin kodus Norras, on ületanud kõik ootused. Seda on olnud täiesti uskumatu näha," ütles koondise kapten Martin Odegaard Norra rahvusringhäälingule NRK.

Pidustuste lõppvaatusest jäid siiski eemale ründaja Erling Haaland ja poolkaitsja Sander Berge, kes lahkusid varem, et jõuda oma lendudele. Peatreener Stale Solbakken selgitas, et meeskonna tagasilend Ameerika Ühendriikidest hilines neli tundi ning seetõttu pidid mõlemad mängijad pidustustelt varem lahkuma.

Ka bussiparaad ei möödunud tõrgeteta. Tohutu rahvahulk aeglustas selle liikumist ning ühel hetkel tuli bussil isegi tagurdada, et politsei saaks tee vabastada.

Vaatamata väikestele viperustele jätkus pidu hiliste õhtutundideni ning Norra koondise ajaloolist MM-turniiri tähistati kodumaal vääriliselt.