Martin Himma: minu jõuvarudes on hästi suur arenguruum

Kui eelmisel hooajal jäid Eesti murdmaasuusatajad maailma karika sarjas ainsagi punktita, siis sel hooajal kogusid punkte nii mehed kui ka naised. Edukaim oli 23-aastane Martin Himma.

Tamsalust pärit Himma teenis oma karjääri parimad 167 punkti. Selle summaga oli ta MK-sarja üldarvestuses 89. sportlane 194 vähemalt ühe punkti kirja saanud mehe konkurentsis. Lisaks Himmale said Eesti meessuusatajatest punkte veel Alvar Johannes Alev, Marko Kilp, Karl Sebastian Dremljuga ja Henri Roos.

Kui mullu tegi Himma ka teatesõite arvestades MK-sarjas üheksa, siis sel hooajal juba 17 starti. Punkte noppis Himma sel hooajal üheksalt etapilt. Ta jõudis neljal korral 30 parema hulka ja oli teravaimas vormis hooaja alguses Ruka etapil. Treener Kalju Ojaste õpilane saavutas Soomes 10 kilomeetri klassikasõidus 20., jälitussõidus 22. ja klassikasprindis 24. koha.

Kolmandat korda karjääri jooksul startis ta maailmameistrivõistlustel ja sõitis Sloveenias individuaalselt välja oma parimad kohad MM-il. Klassikasprindis oli ta 41., 15 kilomeetri eraldistardist vabatehnikasõidus 47. ja sai teatesprindis koos Marko Kilbiga 12. koha.

Kuidas oled hooajaga rahul?

Ma olen selle hooajaga väga rahul. Mul on põhiline, et areng oli väga hea. Võrreldes eelmise aastaga - kui ma siis ei suutnud kordagi 30 hulka, siis nüüd suutsin neli korda. Areng tuli välja hooaja alguses. Teine hooaja pool vajus kahjuks natuke ära. Sai arvatavasti pisut võistluste ja trennidega üle pingutada. Seda saan järgmisel aastal parandada.

Koormuse tõus mõjus?

Põhjuseid võib palju olla, tegin esimest korda Tour de Ski läbi, mis oli küll hea kogemus, aga arvan, et peale seda oleksime pidanud natuke rahulikumalt võtma. Osalesin Eesti meistrivõistlustel ja läksin siis välismaale. Oleks pidanud natuke käigu välja võtma ja oleksin suutnud siis ka maailmameistrivõistlustel paremat tulemust näidata.

Kas järgmist hooaega silmas pidades oskad ka öelda, mis on sinu distants? Kui kümnes klassikas oled teinud häid tulemusi ja kuidas hüpata 20. kohalt kümnendaks?

Iga-aastane areng on kõige tähtsam. Kahe aasta pärast ongi maailmameistrivõistlustel 10 kilomeetrit klassikat, mis arvatavasti mu põhieesmärgiks saab. Tiimiga koos kõvasti tööd tehes areng kindlasti tuleb.

Laupäeval jäid seljataha Eesti meistrivõistlused 50 kilomeetri sõidus, kus said Andrus Veerpalu järel pronksmedali. Kuidas seda hindad?

Andrus on hooaja jooksul näidanud, et sõidab maratoni hästi. Mina end maratonisõitjaks ei pea. Selle hooaja võistlused näitasid, et kui oli juba 20 kilomeetrit, siis mina võitlesin krampidega. Eilne võistlus oligi mulle juba väga raske ka. Aga hooaja lõppu selline võistlus ei olnud üldse halb.

Sul on profisportlasena seljataga teine hooaeg. Mida teed kevadel-suvel, et uuele hooajale kõvema mehena vastu minna?

Õpingi sellest, mis sel aastal sai valesti tehtud. Minul on jõuvarudes hästi suur arenguruum. Proovin kindlasti need järele aidata. Ja ka tehnika, kus olen eelnevatel aastatel teistest maha jäänud. Kui suudan need järele aidata, siis on oodata häid tulemusi.