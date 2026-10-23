Maratoni olümpiavõitja ja maailmameister andis positiivse dopinguproovi

Kergejõustiku puhtuse eest võitlev sõltumatu organisatsioon Athletics Integrity Unit ehk AIU teatas reedel, et Tokyo olümpial naiste maratoni võitnud Peres Jepchirchir on andnud positiivse dopinguproovi.

33-aastase Jepchirchiri kodumaal Keenias antud võistlusvälisest dopinguproovist leiti keelatud aine erütropoetiini ehk EPO jälgi. Vere punaliblede tootmist stimuleeriv aine parandab lihaste hapnikuga varustatust ja suurendab seeläbi vastupidavust.

AIU teatas reedel, et on äsja Sydney maratoni võitnud Jepchirchirile määranud ajutise võistluskeelu.

Tokyo olümpial ja mullu Tokyo MM-il naiste maratoni võitnud Jepchirchir on üks ajaloo edukamaid maratoonareid. 2024. aastal jooksis ta Londonis toona maailmarekordit tähistanud aja 2:16.16, 2020. aastal Poolas ainult naistele mõeldud poolmaratoni toonase maailmarekordi 1:05.16. Tema auhinnakappi kuuluvad võidud nii Londoni, Bostoni kui New Yorgi maratonidelt.