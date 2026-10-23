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Kohtla-Järve saab Eino Niineste nimelise maadlussaali

Maadlus
Eino Niineste (vasakul) Kohtla-Järve linnapargis välitrenni andmas
Eino Niineste (vasakul) Kohtla-Järve linnapargis välitrenni andmas Autor/allikas: Mart Niineste
Maadlus

Heino Lipu ja Enn Selliku kõrval saab Ida-Virumaal omanimelise spordirajatise ka Kohtla-Järve maadluskoolkonna rajaja Eino Niineste.

Kohtla-Järve spordihoone maadlussaal ristitakse Niineste nimega Kohtla-Järve maadluskoolkonna rajaja, Eesti teenelise treeneri, Kalevi auliikme ning maadluskohtuniku ja maadlusspordi propageerija Eino Niineste (1926-1983) sajanda sünniaastapäeva tähistamiseks reedel 11. detsembril 2026.

"Eino Niineste seisis aktiivselt selle maadlussaali rajamise eest, nägi selle ehitamist, kuid lahkus meie seast ootamatu terviserikke tagajärjel pool aastat enne saali valmimist," selgitas Niineste õpilane ja kolleeg, maadlusmeister ja endine spordijuht Ilmar Taluste ja lisas, et Niineste ehitas üles süsteemi, mis viis Kohtla-Järve maadluse ligi kolmeks aastakümneks Eesti tippu ja NSVL-i tipptasemele. Tema trennidest käis läbi tuhandeid poisse ja sadu täiskasvanuid.

"Niineste nimel on kakskümmend meistersportlast. Tema elutöö kroonjuveeliks on rahvusvahelise klassi meistersportlane Avo Talpas (1946-1979), kelle mälestusvõistlused Kohtla-Järvel on juba üle 40 aasta olnud Eesti maadluskalendri lahutamatu osa," lisas Kohtla-Järve Spordikeskuse direktor Ilona Maharramova .

Eino Niineste sündis 13. detsembril 1926 Lääne-Virumaal Kolu asunduskülas. 1944 aastal sundmobiliseeriti ta Eesti Leegioni suurtükiväkke ja viidi selle koosseisus Saksamaale. Mais 1945 sai Niinestest sõjavang ning 1946 aastal vormistati ta otse sõjavangist Nõukogude Armee ehituspataljoni sõduriks.

Peale sõjaväeteenistusest vabanemist 1951. aasta kevadel läks Niineste kaevandusse Käva-2 mäetööliseks, sattus tõstespordi kõrvalt kaevanduse maadlusmeeskonda, kust  kutsuti sügisel 1952 Kohtla-Järve laste spordikooli kaevuriameti kõrvalt maadlustreeneriks. 1954. aasta sügisel sai temast täiskohaga treener. Aastatel 1956-1963 ehk spordihoone ehitamise ajal oli ta treeneritöö, ise võistlemise ning Tartu Ülikooli sporditeaduse õpingute kõrvalt ka spordikooli direktor.

Eino Niineste osales Eesti Maadlusliidu juhatuse töös, oli Kalevi, Nooruse ja Eesti noortekoondise treener ja vanemtreener, Kohtla-Järve 1. Keskkooli hoolekogu liige ning aktiivne maadlusspordi ja laiemalt sportliku eluviisi propageerija nii kohalikus kui üleriigilises meedias.

"Niineste tegi seda, mida suudavad vähesed, lõi tänaseni kestva maadluskoolkonna. Niineste lugu on ka Kohtla-Järve lugu ja väärib väärikat meeles pidamist," ütles Kohtla-Järve kultuuri- ja spordivaldkonna abilinnapea Jaanek Pahka.

Saali kujundusse andsid oma panuse ka Ahtme Kunstikooli õpilased õpetaja Irina Anisimova juhendamisel ja graafiline disainer Kareelia Kits. Kohtla-Järve Spordihoone maadlussaalile antakse Eino Niineste nimi Kohtla-Järve Kalevi korraldatava spordiajaloo päeva raames toimuval pidulikul tseremoonial reedel 11. detsembril.

Toimetaja: Anders Nõmm

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