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Müügile tulid piletid Luksemburgi ja Eesti Rahvuste liiga mängule

Jalgpalli Eesti koondis
Jalgpalli Rahvuste liiga: Eesti - Luksemburg
Jalgpalli Rahvuste liiga: Eesti - Luksemburg Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti meeste jalgpallikoondis kohtub 13. novembril võõrsil Rahvuste liiga mängus Luksemburgiga. Kohtumise pääsmed on nüüd müügil.

Pileti ostmiseks tuleb Ticketi veebilehel valida sobiv istekoht ning seejärel registreerida kasutajakonto, kuhu tuleb sisestada piletiomaniku andmed. Ühe pileti hind on 25 eurot. Piletimüük kestab kuni 4. novembrini või kuni kohtade täitumiseni, vahendab jalgpall.ee.

Luksemburg – Eesti Rahvuste liiga mäng toimub reedel, 13. novembril Eesti aja järgi kell 21.45 Stade de Luxembourgil.

Aasta viimane mäng ootab Eestit ees kolm päeva hiljem, 16. novembril, kui kodus võõrustatakse Bulgaariat. Pääsmed kohtumisele on saadaval Piletilevis ja jalgpall.ee lehel.

Toimetaja: ERR Sport

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