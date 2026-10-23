Lisaaja lõpus tabanud vise tõi Belgradi Euroliiga derbis võidu Partizanile

Euroopa klubispordi ühe tuliseima derbimängu algust valitses kodumeeskond Partizan (4-3), kes võitis avaveerandi 31:21, läks vaheajale 14-punktilises eduseisus ning suurendas kolmandal perioodil edu ka 18 punktile.

Neljandal veerandajal hakkas Crvena zvezda (4-3) vahet jõudsalt vähendama ning pärast Luca Vildoza kaugviset, mis tegi külaliste poolt vaadates seisuks 53:68, viskas Belgradi punavalge meeskond kolme minutiga 11 punkti järjest. Siis hoidsid Crvena zvezdad mängus Jordan Nwora tabavad visked, Jared Butleri korvid tõid poolteist minutit enne normaalaja lõppu tabloole viigi ning veerandaja lõpus ei tabanud enam kumbki.

Lisaajal said otsustavaks kaks Partizani järjestikust kaugviset viimasel minutil: esmalt tõi 26 punktiga üleplatsimeheks kerkinud Carlik Jones tabloole viigi ning siis heastas Alessandro Pajola normaalaja lõpus eksitud vabavisked, kui tabas kaugelt 17 sekundit enne lõppu. See vise tõi Partizanile kolmanda järjestikuse derbimängu võidu.

"See oli suurepärane mäng," kinnitas Jones. "Kaks head meeskonda võidu nimel võitlemas. See derbi on üks vingemaid asju, millest osa saada. Näitasime mängu lõpus palju vastupidavust, paar vilet ei läinud meie kasuks ja paar viset saammoodi. Jäime endale kindlaks, au ja kiitus Pajole ning tegime ühiselt suurepärase meeskondliku mängu."

Võimsa ründeesituse pakkus neljapäeval Madridi Real (4-3), kes oli võõrsil 113:99 üle Tel Avivi Maccabist (2-5). Neljanda järjestikuse võidu teeninud Hispaania hiiu ridades jõudsid kahekohalise punktisummani kuus meest, Facundo Campazzo viskas 21 punkti ja andis viis resultatiivset söötu.

Eelmises voorus hooaja esimese kaotuse saanud Panathinaikos (6-1) jätkab tabeliliidrina, kui oli 85:79 üle punasest laternast Baskoniast (1-6). Mathias Lessort ja Nigel Hayes vedasid võitjaid vastavalt 20 ja 18 punktiga.