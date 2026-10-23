Balti liiga nädalavahetus toob vastasseisud Läti ja Leedu klubidega

Audentes/Solarstone võõrustab laupäeval, 24. oktoobril kell 18 Ezerzeme/DU/Homelike meeskonda. Audentese noored said hooaja teises mängus juba kätte esimese punkti ja peatreener Lauris Iecelnieksile andis see hea signaali.

"Näitasime, et suudame selles liigas mängida küll ja oleme näidanud korralikku võitlust. Tahan ka eeloleval nädalavahetusel näha samasugust võitlust ja eks me peamiselt keskendume oma asjadele ning püüame kõigile olla ebamugav vastane," kommenteeris juhendaja.

Võru Barrus Võrkpalliklubi sõidab laupäeval külla Robežsardze/RSU-le, kohtumine Riias algab kell 19. Pühapäeval kell 17 mängitakse võõrsil leedukate Elga-Grafaite S-Sportas Šiauliaiga.

Barrus teenis avamängus 3:1 võidu Ezerzeme vastu ja peatreener Oliver Lüütsepp on hooaja algusega pigem rahul. "Laias pildis nurisemiseks põhjust pole, esimeses mängus oli natuke palju servivigu, aga seda just selle konkreetse mängu mõistes. Vältida tahaks ka mõõna sattumist, mille tulemusega me seal ühe geimi ära andsime, Sten Perilluse vigastus lõi meid rivist natuke välja ka," alustas Lüütsepp.

"Riia meeskonnaga on ses suhtes hästi, et neil väga palju muudatusi pole kahe hooaja vahel olnud ja päris hea pilt on neist ees. Meie oleme nende jaoks palju tundmatum meeskond. Oleme saanud analüüsi teha ja selleks mänguks valmis, aga nad olid head eelmisel hooajal ja on ka tänavu. Leedukate kohta teame vähem, aga meie jaoks siin liigas lihtsaid vastaseid pole, läheme täiega võitlema ja kedagi ei alahinda."

Pühapäeval, 25. oktoobril kell 17 võõrustab Selver x TalTech Ezerzemet. Tallinna meeskond pidi oma hooaja esimeses mängus tunnistama Pärnu 3:1 paremust. Tallinna klubi peatreener Avo Keel tõdes, et juurde on panna mitmel rindel. "Meie esimeses mängus olime ise krobelised ja oli ka vastane. Uuele mängule vaadates peaks kindlasti meie rünnak parem olema ja sellest tulenevalt ka vastuvõtt," ütles Keel.

"Ezerzemel on uus ameeriklasest sidemängija, keda mina ei tea, sest ta mängis siin liigas viimati, kui olin ise sellest liigast eemal. Aga neil on korralik diagonaal ja nurk, kes rünnakuid veavad, samuti kolm normaalset tempomeest ja ka omajagu vahetusmehi. Kindlasti ebamugav vastane ja vaatame, mis seal saab," lisas Keel.