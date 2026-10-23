Milan sai Euroopa liigas Inglismaa 15. klubilt kindla kaotuse

Itaalia jalgpallihiid AC Milan jäi Inglismaa kõrgliigas 15. kohal oleva Bournemouthi vastu neljapäeval väga raskesse seisu juba esimese pooltunniga, kui Justin Kluivert realiseeris 8. minutil penalti ning väravavaht Mike Maignan saadeti 27. minutil punase kaardiga varase duši alla.

Sealjuures oli kogenud prantslase eksimus eriti rumal: Maignan lükkas nurgalöögile eelnenud olukorras, kui pall polnud veel mänguski, Bournemouthi mängijat Tyler Adamsit kätega näkku. "Nurgalöögiolukorras ei tohi endale penaltit lasta ja veel ka vähemusse jääda... selliseid eksimusi ei tohiks - eriti veel kogenud mängijad - endale lubada," kommenteeris Milani peatreener Ruben Amorim pärast kaotust.

Järgnenud penalti realiseeris Marcus Tavernier ning seitse minutit varem väljakule tulnud Amine Adli vormistas 84. minutil Bournemouthi 3:0 võidu. Inglismaa meeskond on Euroopa liiga käesoleval hooajal võitnud kõik kolm kohtumist väravate vahega 8:1.

Tabeli tippu kerkis Portugali tippklubi Benfica, kes teenis teise järjestikuse 4:1 võidu. Seekord oli kannatajaks Küprose meeskond Omonia. Ainsana pole kolmes mängus endale lubanud ühtegi väravat lüüa Leverkusen, kes alistas võõrsil OFI Crete'i 2:0.

Eurohooaeg on tumedates toonides alanud aga 56-kordse Šotimaa meistri Celticu jaoks. Neljapäeval mindi koduplatsil kolm minutit pärast teise poolaja algust Vigo Celta vastu juhtima, aga poolaja keskel pööras külalismeeskond kolme minutiga kaotusseisu 2:1 võiduks ja nii on Celtic kaotanud kõik kolm seni peetud kohtumist. Tabelis jääb nende selja taha vaid Armeenia klubi Ararat.