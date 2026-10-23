X!

Viimsi KK treenerid ammutasid kogemusi Berliini Alba juures

Korvpall
KK Viimsi esindajad õppereisil Berliini Alba juures
KK Viimsi esindajad õppereisil Berliini Alba juures Autor/allikas: KK Viimsi
Korvpall

Korvpalliklubi Viimsi treenereid külastasid eelmise nädala lõpus ja selle alguses mainekat Saksamaa klubi Berliini Alba. Ees ootavad veel külaskäigud Vilniusse ning Ljubljanasse.

"Tahtsime teada, kuidas Alba toob lapsi korvpalli juurde, kuidas toimib nende kooliprogramm, kuidas leitakse ja arendatakse talente, koolitatakse treenereid ning kuidas on üles ehitatud mängijate arengutee noortekorvpallist profikorvpallini," selgitas Erasmus+ abiga rahastatud õpireisi tagamaid klubi tegevjuht Tanel Einaste.

"Samuti huvitas meid, milliseid tehnoloogilisi lahendusi ja vahendeid nad kasutavad, milliseid eesmärke ja KPI-sid seavad ning kuidas mõõdavad ja hindavad oma tegevuse tulemusi. Sama oluline on aga see, kuidas hoida lapsi ja noori korvpalli juures ka siis, kui neist ei saa tippsportlasi, et igaüks leiaks oma koha korvpallis – olgu saavutus- või harrastussportlasena, treenerina, kohtunikuna või lihtsalt korvpallifännina. Loomulikult huvitas meid ka klubi juhtimine, rahastamine ning koostöö linna ja partneritega," lisas Einaste.

Viie päeva jooksul jälgisid Viimsi esindajad Alba U-13 kuni U-19 vanuseklasside treeninguid ja tutvusid seal kasutatavate tehnoloogiliste lahendustega, tutvusid Saksamaa noorteliigade süsteemiga, vaatasid Saksamaa karikavõistluste kohtumist Alba ja Bambergi vahel ning kohtusid klubi võtmeisikutega, kelle sekka kuulusid sportliku strateegia eest vastutav Himar Ojeda ning noortetöö juht Raul Rodriguez.

Viimsit esindasid Berliinis klubi tegevjuht Tanel Einaste, kehalise ettevalmistuse treener Asko Meiner ning noortetreenerid Ahti Roostalu, Tony Liivak ja Steven Kabanen.

"Õpime, aga peame leidma lahendused, mis töötavad Viimsis. Saime nende päevade jooksul palju uut infot, kogemusi ja ideid, mida nüüd oma meeskonnaga läbi töötada. Samas peame aru saama, et teatud mõttes võrdleme võrreldamatut. Berliinis elab 3,5 miljonit inimest ja kõige rumalam oleks nüüd tulla koju ning hakata oma süsteemi muutma lihtsalt sellepärast, et Albas tehakse nii," kommenteeris Einaste.

"Meie ülesanne on analüüsida, mis nende süsteemis hästi töötab ja leida lahendused, mida saame kohandada Viimsi oludele ja võimalustele. Eriti avaldas muljet Alba koostöö koolidega. Koolid avavad klubile oma uksed ning lapsed saavad korvpalliga tegeleda oma kodukoolis, sealhulgas koolipäeva jooksul. See teeb korvpalli lastele kättesaadavaks ja aitab tuua rohkem lapsi spordi juurde."

"Samuti avaldas muljet, kuidas jõukal Saksamaal on linna toel suudetud muuta sport lastele taskukohaseks. ALBA aastane liikmemaks algab 100 eurost ning toetajaliikme tasu on 300 eurot aastas. See on kõnekas näide sellest, mida saab saavutada, kui linn ja spordiklubi tegutsevad ühise eesmärgi nimel. Loomulikult tahaksime ka meie pakkuda selliseid võimalusi, et pere rahaline olukord ei määraks, kas laps saab korvpallitrennis käia või mitte. Sport peab olema päriselt kõigile kättesaadav. Teine oluline tähelepanek oli klubi rahastamine ja partnerite suhtumine. Rahastajad on kannatlikud, mõistavad pikaajalise töö väärtust ega oota igalt investeeringult kohe tulemust. See annab klubile võimaluse planeerida ja arendada oma süsteemi aastaid ette, mitte elada ainult järgmise hooaja nimel."

"Meie eesmärk ei ole ALBA-t kopeerida, vaid nende kogemusest õppida. Võtta üle see, mis meie tingimustes toimib, arendada edasi seda, mida juba hästi teeme, ning muuta Korvpalliklubi Viimsi samm-sammult paremaks," lisas Einaste. 

Viimsi tegevjuhi sõnul tehakse õppereisist nüüd individuaalsed kokkuvõtted, järgnevad sisekoolitused ja seminarid, et õpitut jagada kõigi klubi treeneritega. "Koos hindame, milliseid Alba parimaid praktikaid ja lahendusi saame oma süsteemis rakendada ning kuidas nende abil Viimsi korvpalli edasi arendada. Alba oli esimene KK Viimsi kolmest Erasmus+ õpirändest. Ees ootavad veel Vilnius, kus tutvume SKM korvpallikooli süsteemiga, ning Ljubljana, kus külastame kohalikke korvpalliklubisid ja Sloveenia Korvpalliliitu," teatas Einaste.

Toimetaja: Anders Nõmm

korvpalliuudised

15:24

Viimsi KK treenerid ammutasid kogemusi Berliini Alba juures

12:55

Lisaaja lõpus tabanud vise tõi Belgradi Euroliiga derbis võidu Partizanile

08:39

Philadelphia tuli teisel poolajal välja 29-punktilisest kaotusseisust

22.10

Lass tassis üleplatsimängijana omad EuroCup'is võiduni

22.10

Pärnu teenis Euroopa karikasarjas esimese võidu

22.10

Kotsari koduklubi kaotas teist mängu järjest suurelt

22.10

Keila KK tegi koosseisus sunnitud vangerduse

22.10

Antetokounmpo debüüt lõppes kaotusega, Haliburton naasis võidukalt

22.10

Kullamäe klubi pidi eurosarjas tunnistama Londoni meeskonna paremust

21.10

Bigbank/Kalev pööras eurosarjas tasavägise mängu enda kasuks, Tartu mitte

21.10

TalTech sai Läti klubide üle kolmanda järjestikuse võidu

21.10

Legia avas eurosarjas võiduarve, Drelli ja Konontšuki koduklubid kaotasid

21.10

NBA hooaeg algas kolme põneva lahinguga

20.10

Viimsi sai esimese võidu, kohtusid ka Keila klubid

20.10

Grünmann ja Küttis aitasid oma naiskonna Balti liigas esimese võiduni

videod

sport.err.ee uudised

17:05

Vassiljev: selline pakkumine tuleb vastu võtta

16:24

Tormis Laine: tahan naasta selle juurde, mis viis läbimurdeni

15:51

Balti liiga nädalavahetus toob vastasseisud Läti ja Leedu klubidega

15:24

Viimsi KK treenerid ammutasid kogemusi Berliini Alba juures

14:42

Maratoni olümpiavõitja ja maailmameister andis positiivse dopinguproovi

14:22

Juunioride laskesuusahooaeg algab lõunanaabrite juures

13:30

Kohtla-Järve saab Eino Niineste nimelise maadlussaali

13:09

ERR loobus agressorriikidele antud õiguste tõttu noorte OM-i avatseremoonia näitamisest Uuendatud

12:55

Lisaaja lõpus tabanud vise tõi Belgradi Euroliiga derbis võidu Partizanile

12:10

Milan sai Euroopa liigas Inglismaa 15. klubilt kindla kaotuse

11:54

Müügile tulid piletid Luksemburgi ja Eesti Rahvuste liiga mängule

11:25

Pevkur: Rikbergile sügav kummardus, aga soovisime käekirja muutust

10:35

Eesti võrkpallikoondise uueks peatreeneriks saab Rainer Vassiljev

09:50

Team Estiko spordistipendiumile laekus 543 avaldust

09:21

Kaks pikka temposõitu annavad järgmisel Touril Evenepoelile võimaluse

loetumad

10:35

Eesti võrkpallikoondise uueks peatreeneriks saab Rainer Vassiljev

22.10

Tkachuk sai külma vastuvõtu osaliseks

22.10

Dokumente võltsinud tippmaratoonarile määrati pikk võistluskeeld

21.10

14-aastane ründaja nihutas Eesti jalgpallikoondiste väravarekordit

11:25

Pevkur: Rikbergile sügav kummardus, aga soovisime käekirja muutust

22.10

Rõbakina alustas tiitli kaitsmist 30-minutilise matšiga

22.10

Norra suusatäht Skistad süüdistab ekstreenerit sobimatus läheduses

22.10

Aleksandr Selevko võistleb nädalavahetusel GP-etapil

08:39

Philadelphia tuli teisel poolajal välja 29-punktilisest kaotusseisust

22.10

Lass tassis üleplatsimängijana omad EuroCup'is võiduni

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo