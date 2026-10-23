Viimsi KK treenerid ammutasid kogemusi Berliini Alba juures

"Tahtsime teada, kuidas Alba toob lapsi korvpalli juurde, kuidas toimib nende kooliprogramm, kuidas leitakse ja arendatakse talente, koolitatakse treenereid ning kuidas on üles ehitatud mängijate arengutee noortekorvpallist profikorvpallini," selgitas Erasmus+ abiga rahastatud õpireisi tagamaid klubi tegevjuht Tanel Einaste.

"Samuti huvitas meid, milliseid tehnoloogilisi lahendusi ja vahendeid nad kasutavad, milliseid eesmärke ja KPI-sid seavad ning kuidas mõõdavad ja hindavad oma tegevuse tulemusi. Sama oluline on aga see, kuidas hoida lapsi ja noori korvpalli juures ka siis, kui neist ei saa tippsportlasi, et igaüks leiaks oma koha korvpallis – olgu saavutus- või harrastussportlasena, treenerina, kohtunikuna või lihtsalt korvpallifännina. Loomulikult huvitas meid ka klubi juhtimine, rahastamine ning koostöö linna ja partneritega," lisas Einaste.

Viie päeva jooksul jälgisid Viimsi esindajad Alba U-13 kuni U-19 vanuseklasside treeninguid ja tutvusid seal kasutatavate tehnoloogiliste lahendustega, tutvusid Saksamaa noorteliigade süsteemiga, vaatasid Saksamaa karikavõistluste kohtumist Alba ja Bambergi vahel ning kohtusid klubi võtmeisikutega, kelle sekka kuulusid sportliku strateegia eest vastutav Himar Ojeda ning noortetöö juht Raul Rodriguez.

Viimsit esindasid Berliinis klubi tegevjuht Tanel Einaste, kehalise ettevalmistuse treener Asko Meiner ning noortetreenerid Ahti Roostalu, Tony Liivak ja Steven Kabanen.

"Õpime, aga peame leidma lahendused, mis töötavad Viimsis. Saime nende päevade jooksul palju uut infot, kogemusi ja ideid, mida nüüd oma meeskonnaga läbi töötada. Samas peame aru saama, et teatud mõttes võrdleme võrreldamatut. Berliinis elab 3,5 miljonit inimest ja kõige rumalam oleks nüüd tulla koju ning hakata oma süsteemi muutma lihtsalt sellepärast, et Albas tehakse nii," kommenteeris Einaste.

"Meie ülesanne on analüüsida, mis nende süsteemis hästi töötab ja leida lahendused, mida saame kohandada Viimsi oludele ja võimalustele. Eriti avaldas muljet Alba koostöö koolidega. Koolid avavad klubile oma uksed ning lapsed saavad korvpalliga tegeleda oma kodukoolis, sealhulgas koolipäeva jooksul. See teeb korvpalli lastele kättesaadavaks ja aitab tuua rohkem lapsi spordi juurde."

"Samuti avaldas muljet, kuidas jõukal Saksamaal on linna toel suudetud muuta sport lastele taskukohaseks. ALBA aastane liikmemaks algab 100 eurost ning toetajaliikme tasu on 300 eurot aastas. See on kõnekas näide sellest, mida saab saavutada, kui linn ja spordiklubi tegutsevad ühise eesmärgi nimel. Loomulikult tahaksime ka meie pakkuda selliseid võimalusi, et pere rahaline olukord ei määraks, kas laps saab korvpallitrennis käia või mitte. Sport peab olema päriselt kõigile kättesaadav. Teine oluline tähelepanek oli klubi rahastamine ja partnerite suhtumine. Rahastajad on kannatlikud, mõistavad pikaajalise töö väärtust ega oota igalt investeeringult kohe tulemust. See annab klubile võimaluse planeerida ja arendada oma süsteemi aastaid ette, mitte elada ainult järgmise hooaja nimel."

"Meie eesmärk ei ole ALBA-t kopeerida, vaid nende kogemusest õppida. Võtta üle see, mis meie tingimustes toimib, arendada edasi seda, mida juba hästi teeme, ning muuta Korvpalliklubi Viimsi samm-sammult paremaks," lisas Einaste.

Viimsi tegevjuhi sõnul tehakse õppereisist nüüd individuaalsed kokkuvõtted, järgnevad sisekoolitused ja seminarid, et õpitut jagada kõigi klubi treeneritega. "Koos hindame, milliseid Alba parimaid praktikaid ja lahendusi saame oma süsteemis rakendada ning kuidas nende abil Viimsi korvpalli edasi arendada. Alba oli esimene KK Viimsi kolmest Erasmus+ õpirändest. Ees ootavad veel Vilnius, kus tutvume SKM korvpallikooli süsteemiga, ning Ljubljana, kus külastame kohalikke korvpalliklubisid ja Sloveenia Korvpalliliitu," teatas Einaste.