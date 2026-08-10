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Kelly EM-ist: võin teha isikliku rekordi, kui leian õige tehnika

Kergejõustiku EM
Foto: Tõnis Tõnström/EKJL
Kergejõustiku EM

Vasaraheitja Adam Kelly jäi kaks aastat tagasi Roomas enda debüüdil esimesena lõppvõistluselt välja, kuid Birmingamis peetavatel Euroopa meistrivõistlustel loodab ta 12 parema sekka jõuda.

Rootsis tehisaru konsultandina töötav Kelly võttis neli nädalat puhkust, et korralikult EM-iks valmistuda. Tema sõnul tasus see ära ja ettevalmistus on enam-vähem plaanipäraselt kulgenud. "Sain eestikatel üsna hea tulemuse, see oli päris suure treeningkoormuse pealt. Nüüd on keha palju paremini ära puhanud ja väga ootan, mida saan teha tiitlivõistlusel," sõnas ta.

Kelly isiklik rekord on 75.81, aga sel hooajal pole ta 75 meetri joont veel kätte saanud, praegune hooaja tippmark on 74.85. Palju varu veel sees on? "75 on kindlasti keha sees. Kvalifikatsioonis on alati raske leida parimat, aga ma täitsa tunnen, et siis saan hooaja parima või isikliku rekordi teha, kui leian õige tehnika," avaldas ta.

Küsimusele, kui realistlik on edasi pääseda, vastas Kelly: "Kui võistlesin Roomas, teadsin täpselt, kui palju ajalooliselt oli vaja, et sisse saada. Nüüd sel aastal ma pole nii palju seda vaadanud, proovin lihtsalt oma tulemuse ära teha ja siis vaatame, mis saab. Aga muidugi tean, et 74,5 või 75 saab alati. Tundub, et sel aastal on see tase natuke kõrgem. Olen B-grupis, see annab mulle võimaluse, et saan vaadata. Kui näen väga palju häid tulemusi, näiteks kaheksal mehel ühel 75, siis tean, et annan natuke rohkem energiat."

Tingimused on Kelly sõnul Birminghamis korralikud. "Natuke jahedam kui Roomas, mis mulle sobib. Ring oli super," kiitis ta. "Meil on nii palju erinevaid alasid, mis toimuvad samal ajal, näiteks mina ja Viola [Hambidge] võistleme samal ajal, kuulitõuge on ka siis. Peaks olema väga palju inimesi tribüünil ja peaks olema super võistlus."

USA-s sündinud, kuid 2019. aastal Eestisse kolinud ja Eesti lipu all võistlema asunud Kelly elab nüüd töö tõttu Rootsis. Kui palju on see hooaega mõjutanud? "Oli raskem alguses, eriti energiliselt. Uus asukoht ja kõigest peab uuesti aru saama," selgitas Kelly. "Aga iga kuu läks natuke paremaks ja siis koostöö treeneriga oli väga hea. Arvestasin, et see võtab natuke aega."

Kui palju ta igapäevaselt veel eesti keelt kasutab? "Kui läksin Rootsi, siis esimene päev oli natuke raskem, ei mäleta nii hästi kõiki sõnu, aga kui nüüd räägin rohkem, siis hakkab natuke tagasi tulema. Aga olen siin ka teistega ikka paar sõna õppinud," muheles ta.

Kelly võistleb esmaspäeval vasaraheite kvalifikatsioonis B-grupis, mis algab Eesti aja järgi kell 14.20. Lõppvõistlusele pääsemiseks tuleb heita kvalifikatsiooninorm 78 meetrit või mahtuda kahe grupi kokkuvõttes 12 parema sekka.

Toimetaja: Maarja Värv

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