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ERR loobus agressorriikidele antud õiguste tõttu noorte OM-i avatseremoonia näitamisest

Olümpialiikumine
Noorte taliolümpiamängude avamine 2024. aastal Lõuna-Koreas
Noorte taliolümpiamängude avamine 2024. aastal Lõuna-Koreas Autor/allikas: SCANPIX/AP
Olümpialiikumine

ERR pidi oktoobri lõpus ja novembri keskel üle kandma Dakaris toimuvate noorte olümpiamängude ava- ja lõputseremooniat, aga et rahvusvaheline olümpiakomitee lubab agressorriikide sportlased rahvusliku sümboolikaga tseremooniale, seda siiski ei tehta.

"Oleme saanud kinnituse rahvusvaheliselt olümpiakomiteelt Venemaa ning Valgevene noorsportlaste osalemisest noorte olümpiamängudel Dakaris rahvuslippude all. Tuleb nentida, et algselt neutraalsete sportlastena osalema pidanud Venemaa ja Valgevene noortekoondistele antud õigus tuua staadionile agressorriigi lipud ja sümboolika, on kahetsusväärne areng," kommenteeris ERR-i sporditoimetuse juht Rivo Saarna.

"Ajal, mil Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu, normaliseerib ROK-i otsus Venemaa staatust rahvusvahelise kogukonna tavapärase liikmena ja on vastuolus olümpismi põhimõtetega, milleks on ühiskonna rahumeelne areng, sõprus, austus ja solidaarsus. ERR otsustas sellega seoses loobuda noorte olümpiamängude ava- ja lõputseremoonia otseülekande näitamisest. Oleme sellest teavitanud nii Euroopa Ringhäälingute Liitu kui olümpiakomiteed. Eesti sportlaste tulemusi kajastame ERR-i spordiportaalis ning ETV spordiuudiste saates," lisas Saarna.

Esimese olümpiavõistlusena Aafrika pinnal toimuvad noorte olümpiamängud peetakse 31. oktoobrist 13. novembrini. Eesti lähetab noorte olümpiale 12 sportlast. 

Dakaris võistlevad kergejõustiklased Lisell Laul, Diana Johanna Vanamb, Andro Jürisson ja Bianca Maria Vuks, ujujad Maari Randväli ja Gerd Johan Lessing, purjetaja Henri Kiiver, rannamaadleja Merily Väster, sõudja Steven Runin, sulgpallur Romili Vakk, triatleet Evamaria Albert ja vehkleja Aleksandra Nikolajeva.

Toimetaja: ERR Sport

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