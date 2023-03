Suusaliidu tegevjuht Ermitsa ja Ränkeli kriitikast: see asi läks meil natuke käest ära

Eesti suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll sõnas ETV hommikuprogrammis "Terevisioon", et Tallinna MK-etapi raames ei ole laskesuusatajatele liiga tehtud, kuid möönas, et kommunikatsioonis tulid sisse apsakad.

21. märtsil Tallinnas lauluväljakul toimuval suusasprindi MK-etapil osaleb 12 Eesti mees- ja 12 naissportlast, võistlema lootsid pääseda ka laskesuusatajad Raido Ränkel ja Kalev Ermits. Kui suusaliit neile pääset ei andnud, väljendasid mõlemad avalikult oma pahameelt.

"Jutud, et oled endine laskesuusataja ja sellepärast ei saa, teeb küll nõutuks ja tigedaks. Murdmaasuusatajate seas on juba võimsam sõimusõna "laskesuusataja" kui et "dopingupatune"," kirjutas Ermits teisipäeval oma Instagramis.

"See asi läks meil natuke käest ära," tunnistas suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll kolmapäeval "Terevisioonis". "Tegelikult peitub kogu asja tuum selles, et murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse soov ja eesmärk oli luua võimalus meie noortele ja järelkasvule, kes järgmise viie kuni kaheksa aasta pärast moodustavad rahvuskoondise tuumiku; et neil oleks võimalus tulla ja kogeda oma kodupubliku ees, mida tähendab MK-etapp, millisel tasemel nad praegu on, kui palju on vaja tööd teha, et jõuda sinna, kuhu nad ise tahavad ning kuhu meie tahame, et nad jõuaksid."

"See oli soov seal taga, tõsi, mööname, et kommunikatsiooniga natuke tuli apsakaid sisse," tunnistas Koll. "Lõppkokkuvõttes, kui vaatame stardinimekirja, täidab see täpselt oma eesmärgi. Õpime iga päev, õpivad kõik asjaosalised. Nagu ikka elus, kommunikatsioon on võti ja siit oleme teinud omad järeldused."

"Kindlasti me laskesuusatajatele liiga ei tee. Meil on head suhted Eesti laskesuusaföderatsiooniga ja kui vaatame seda, millised sportlased on meil naiste koondisesse arvatud, on seal päris mitu laskesuusatamise järelkasvu sportlast, kellele anname võimaluse ka murdmaasuusatamise MK-etapil starti tulla. Ma arvan, et see on natuke ülekohtune, et me laskesuusatajatele liiga teeme," jätkas Koll.

Viimastel päevadel on Tallinnas olnud sulailm, ent Kolli sõnul ei tähenda see võistluse kontekstis väga palju muud, kui et ümbrus muutub rohelisemaks ja vesisemaks. "Kunstlumi on meil juba mõnda aega tagasi toodetud, sellest jätkub küll ja veel, et teha maailmatasemel rada," kinnitas alaliidu tegevjuht. "Erilisuse tekitabki asukoht, sellist võistluspaika pole kunagi varem murdmaasuusatamise kalendris olnud: ühelt poolt selles osas, mida selline võistluspaik tähendab ajaloolises kontekstis kui ka see, et sisuliselt kesklinnas olev võistlusrada on oma profiililt väga raske."