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Noor kolumblane aitas Paide kolme punktini

Premium liiga
Paide Linnameeskond
Paide Linnameeskond Autor/allikas: Liisi Troska/Jalgpall.ee
Premium liiga

Paide Linnameeskond alistas Premium liiga 22. vooru järelepeetud kohtumises kodus Pärnu Vapruse 2:0 ja kerkis liigatabelis teisele positsioonile.

Augustis meeskonnaga liitunud 20-aastane ründaja Juan Palacios lõi juba neljandal minutil oma teise värava klubi eest ja lisas kohtumise teisel üleminutil veel ühe. Kokku on 20-aastasel kolumblasel nüüd viie kohtumisega kolm tabamust.

Stastiliste näitajate poolest oli kohtumine üsna võrdne: Pärnu hoidis 53 protsenti ajast palli, mõlemad tegid 19 pealelööki, neist Paide lõi raamidesse 11 ja Pärnu kuus korda. Nurgalööke teenis Pärnu kuus ja Paide neli.

Sel hooajal on nende kahe võistkonna kohtumise võitnud alati kodumeeskond: Paide kaks korda liigas ja korra karikasarjas ning Pärnu hooaja alguses märtsis oma kodus.

Tabeliseis: 1. Levadia 68 punkti (27 mängust), 2. Flora 52 (28), 3. Paide 48 (28), 4. Kalju 47 (28), 5. Tammeka 44 (27), 6. Harju JK 34 (28), 7. Vaprus 34 (28), 8. United 28 (28), 9. Kuressaare 28 (28), 10. Trans 18 (28).

Toimetaja: Siim Boikov

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