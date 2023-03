Ränkel võitles õigluse eest: kui on selline statuut, miks seda ei järgita?

Tallinna MK-etapil osaleb 12 Eesti mees- ja 12 naissportlast ning võistlema lootsid pääseda ka Ränkel ja mullu karjääri lõpetanud laskesuusataja Kalev Ermits. Kuigi mõlemal olid enda sõnul vajalikud tingimused täidetud, ei andnud suusaliit neile kohta. "Jutud, et oled endine laskesuusataja ja sellepärast ei saa, teeb küll nõutuks ja tigedaks. Murdmaasuusatajate seas on juba võimsam sõimusõna "laskesuusataja" kui et "dopingupatune"," kirjutas Ermits teisipäeval oma Instagramis.

Seega tõmbab Ränkel hooajale joone alla sel nädalal Oslos Holmenkollenis. "Ega sellega midagi rohkem teha ei ole," ütles Ränkel Tallinna MK-etapist rääkides. "Põhimärksõnana ütleks, et puudulik kommunikatsioon ja natuke ebaloogilised otsused."

"Nagu meedias oli, et olen üdini nördinud, siis sellist asja ma tegelikult kordagi ei öelnud. Võitlesin õigluse eest, et kui on selline statuut tehtud, siis miks seda ei järgita?" oli ta nõutu.

"See asi läks meil natuke käest ära," tunnistas suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll kolmapäeval "Terevisioonis". "Tegelikult peitub kogu asja tuum selles, et murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse soov ja eesmärk oli luua võimalus meie noortele ja järelkasvule, kes järgmise viie kuni kaheksa aasta pärast moodustavad rahvuskoondise tuumiku; et neil oleks võimalus tulla ja kogeda oma kodupubliku ees, mida tähendab MK-etapp, millisel tasemel nad praegu on, kui palju on vaja tööd teha, et jõuda sinna, kuhu nad ise tahavad ning kuhu meie tahame, et nad jõuaksid."