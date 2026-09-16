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OTSEBLOGI | Holland vähendas Eesti vastu kaotusseisu

Võrkpalli Eesti koondis
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Eesti võrkpallikoondis.
Eesti võrkpallikoondis. Autor/allikas: CEV
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti meeste võrkpallikoondis läheb täna kell 20.00 EM-finaalturniiril C-alagrupi neljandas mängus vastamisi Hollandi rahvuskoondisega. Mängule saab kaasa elada ERR-i spordiportaali vahendusel.

Eesti püsis esimeses geimis pikalt paari-kolmepunktilises kaotusseisus ning oli geimi lõpus taga 21:24, kuid Holland raiskas seejärel neli geimpalli ja Eesti napsas 27:25 geimivõidu.

Teise geimi alguses võitsid meeskonnad kordamööda punkte. Seisul 9:9 puhkes väljakul tõsisem sõnasõda, mis päädis punase kaardiga Alex Saaremaale ja hollandlasele Fabian Plakile. Mängu jätkudes haaras Eesti esmakordselt juhtohjad (11:10) ja hoidis seejärel kerget edu. Teine geim kuulus Eestile numbritega 25:22.

Kolmas geim algas sarnaselt eelmistele tasavägiselt. Holland läks rohkem kui ühe punktiga juhtima seisul 7:5 ning ei loovutanud enam eduseisu. Eesti peatreener Alar Rikberg andis kaotusseisu suurenedes mänguaega pigem vahetusmeestele ning nende seast paistis eriti hästi silma 18-aastane Andres Jefanov. Geim lõppes Hollandi 25:18 paremusega.

Uudis täieneb jooksvalt.

Enne mängu:

Eesti koondis on seni tunnistanud EM-il ainult kaotuseid. Avamängus jäädi 1:3 alla Serbiale, seejärel saadi 0:3 kaotus Taanilt ja viimati kaotati Belgiale 1:3.

Holland on samuti hetkel võiduta: avamängus kaotati Belgiale 1:3 ning seejärel Taanile 0:3, Serbiale 2:3 ja Soomele 2:3.

Eesti ja Holland mängisid viimati omavahel 2019. aastal ja siis kohtuti koguni neljas mängus. Kuldliiga põhiturniiril võitis Eesti kodus 3:2, kuid kaotas võõrsil 0:3 ning finaalturniiril jäädi samuti 0:3 alla. Paar kuud hiljem Amsterdamis toimunud EM-il tuli Eestil vastu võtta 1:3 kaotus.

Toimetaja: Henrik Laever

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