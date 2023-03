Suusaliit avaldas Tallinnas võistleva koondise, Teppan vastas laskesuusatajatele

Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosolekut vedanud juhatuse liikme Vahur Teppani sõnul anti koondise nimekiri rahvusvahelisele suusaliidule üle 13. märtsi hilisõhtul. "Pingerida on koostatud murdmaasuusatajate käimasoleva talvehooaja parima ühekordse FIS punkti alusel ja ühtlasi lähtusime põhimõttest anda MK-etapil osalemiseks võimalus Eesti murdmaasuusatamise uuele põlvkonnale. Neile, kes on selle ala valinud ning teevad oma eesmärkide nimel silmnähtavalt tublisti tööd," rõhutas Teppan.

Võistlusele lootsid pääseda ka laskesuusatajad Raido Ränkel ja Kalev Ermits, kuid suusaliit neile pääset ei andnud. Ränkel väljendas otsuse suhtes nördimust. "Tasemelt peaksin starti saama küll, aga ju on põhjus selles, et olen laskesuusataja. Aitäh teile, suusaliit!," kommenteeris Ränkel Delfile.

Teppan selgitas laskesuusatajate eemalejäämist: "Meil ei jää muud üle, kui siiralt tänada vana head sõpra laskesuusatajat Raido Ränkelit, kes oma eilse kommentaariga juhtis tähelepanu, kui tähtsat maailmaklassi võistlust suusaliit juba järgmisel nädalal Tallinna lauluväljakul ikkagi korraldab. Tõepoolest, kodune MK-etapp on meie murdmaasuusatajatele ja eelkõige noortele tulevikutegijatele oluline verstapost ja motivaator, kus anda enda ja Eesti eest maksimum. Me väga loodame, et laskesuusatajad, kelle jaoks MK-etappidest osa võtmine on juba justkui argipäev, väga pikalt viha ei pea, et me selle võistluse oma alaliidu ning murdmasuustamises tipus võistlevatele ja sinna pürgivatele sportlastele pühendame. Kahtlusteta on meie laskesuusatajad ka kõvad murdmaasuusatajad, aga seda saavad nad meile ja Eesti spordirahvale taas näidata mõnel kodumaisel meistrivõistlustel. Soovime Raidole ja teistele laskesuusatajatele jõudu ning kohtume murdmaasuusa suurel peol juba 21. märtsil."

Eesti koondise koosseisus sõidavad meestest Alvar Johannes Alev, Marko Kilp, Martin Himma, Henri Roos, Kaarel Kasper Kõrge, Karl Sebastian Dremljuga, Olle Ilmar Jaama, Ralf Kivil, Anders Veerpalu, Toni Andree Saarepuu, Lars Piirmann ja Kaspar Päärson.

Naistest saavad võimaluse Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Aveli Uustalu, Õnnela Rodendau, Teesi Tuul, Teiloora Ojaste, Greete-Liisa Toom, Gerda Kivil, Laura Lään, Emma Roberta Rajando, Triinu Kresmer ja Herta Rajas.

Endine tippsuusataja Anti Saarepuu ootab oma poja Toni Andree starti suure elevusega. Haanjas suusakeskust vedav mees leiab, et tippspordi unistusega Eesti noortele suusatajale on see elamus kogu eluks.

"Väga vinge, et MK-etapp Eestis jälle toimub ning see on toodud inimestele sisuliselt Tallinna kesklinna koju kätte. Kuna korraldajamaa saab välja panna rohkem osalejaid, siis peabki seda võimalust just Eesti murdmaasuusatamise uuele põlvkonnale pakkuma. Jah, maailma tippudest jäävad nad kaugele, aga oma poja näitel võin öelda, et Toni Andree võtab seda kui võimalust testida, kus on tema piir ja tase täna ning kuhu on vaja jõuda. Selles suhtes on see noortele kindlasti tähtis ja mõjub innustavalt."

Tippspordi unistusega Toni Andree Saarepuu on võtnud eesmärgiks isa tulemuste üle tegemise. "See tähendab olümpiamängude ja maailmameistrivõistluste finaali jõudmist," täpsustas Anti Saarepuu. "Samas on poeg öelnud, et kui ta meeste klassi jõudes näeb, et need tulemused on temast valgusaastate kaugusel, siis valib ta spordi asemel kooli. Hetkel on sihid seatud kõrgele ja eks siis näis, mis pilt meile nelja aasta pärast avaneb."

Tallinna MK-etapi ajakava:

17.00 naiste kvalifikatsioon

17.35 meeste kvalifikatsioon

18.00 5miinust kontsert

19.30 finaalid: naiste 1/4-finaal, meeste 1/4-finaal, naiste 1/2-finaal, meeste 1/2-finaal, naiste finaal, meeste finaal

21.00 Lilletseremoonia