Suusaliidu juht ROK-i otsusest: see on kaotus kogu Eesti spordile

Rahvusvaheline Olümpiakomitee ROK kinnitas teisipäeval Lausanne'is 2030. aasta Prantsusmaa Alpide taliolümpiamängude võistlusprogrammi, millest jäeti välja kahevõistlus, mis on olnud taliolümpiamängude kavas alates esimestest mängudest 1924. aastal Chamonix's. Sellega lõpeb 106 aastat kestnud ajastu ning kaob üks kuuest spordialast, mis on saatnud taliolümpiat selle sünnist saadik.

ROK põhjendas kahevõistluse väljajätmist sellega, et ala on viimastel taliolümpiamängudel olnud publiku huvi ja populaarsuse näitajate poolest kõige tagasihoidlikum ning selle rahvusvaheline kandepind on piiratud.

"See ei ole lihtsalt ühe spordiala kadumine olümpiamängude kavast. Selline otsus seab ohtu kogu kahevõistluse tuleviku," ütles Eesti Olümpiakomitee president Erich Teigamägi. "Paljude spordialade jaoks on olümpiastaatus peamine nähtavuse, rahastuse ja järelkasvu allikas. Kui ala kaob olümpiapildist, väheneb paratamatult avalikkuse ja meedia tähelepanu, sellele järgnevad sponsorite huvi ja investeeringute vähenemine ning noorte motivatsiooni hääbumine. Seetõttu on selle otsuse mõju palju laiem kui ühe võistlusala puudumine olümpiamängudel," lisas ta.

"Tänane otsus ei ole kaotus ainult suusaspordile, vaid tervele Eesti spordile," ütles Eesti Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll. "Kahevõistlus on olnud meie rahvusliku identiteedi osa ja pakkunud Eesti rahvale rohkelt emotsioone läbi aastakümnete. Lülitada olümpiamängude kavast välja ala, mis omab kümnetesse miljonitesse ulatuvat teleauditooriumi, on leebelt öeldes ebaõiglane. Samuti on siiralt kahju kõigist tänastest sportlastest, kelle unistused saavad ränga löögi."

"Tulevikku vaadates on meil täna raske midagi kommenteerida. Kõik on väga värske ja ka FISi poolt pole veel infot, mis alast edasi saab: kas MK-sari 2027/28 hooajast jätkub, kas ala on 2029. aasta MM-i kavas või lõpeb kõik selle hooajaga. Üks on aga kindel – 2027. aasta jaanuaris toimub Otepääl kahevõistluse MK-etapp, kus saab meie tänaseid sportlasi näha ja neile veel ühe korra kaasa elada."