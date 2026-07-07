X!

Suusaliidu juht ROK-i otsusest: see on kaotus kogu Eesti spordile

Kahevõistlus
Kristjan Ilves
Kristjan Ilves Autor/allikas: Flawia Krawczyk
Kahevõistlus

Rahvusvaheline Olümpiakomitee kustutas kahevõistluse 2030. aasta Prantsusmaa Alpide taliolümpiamängude kavast. Eesti Olümpiakomitee peab otsust valusaks löögiks Eesti spordile tervikuna.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee ROK kinnitas teisipäeval Lausanne'is 2030. aasta Prantsusmaa Alpide taliolümpiamängude võistlusprogrammi, millest jäeti välja kahevõistlus, mis on olnud taliolümpiamängude kavas alates esimestest mängudest 1924. aastal Chamonix's. Sellega lõpeb 106 aastat kestnud ajastu ning kaob üks kuuest spordialast, mis on saatnud taliolümpiat selle sünnist saadik.

ROK põhjendas kahevõistluse väljajätmist sellega, et ala on viimastel taliolümpiamängudel olnud publiku huvi ja populaarsuse näitajate poolest kõige tagasihoidlikum ning selle rahvusvaheline kandepind on piiratud.

"See ei ole lihtsalt ühe spordiala kadumine olümpiamängude kavast. Selline otsus seab ohtu kogu kahevõistluse tuleviku," ütles Eesti Olümpiakomitee president Erich Teigamägi. "Paljude spordialade jaoks on olümpiastaatus peamine nähtavuse, rahastuse ja järelkasvu allikas. Kui ala kaob olümpiapildist, väheneb paratamatult avalikkuse ja meedia tähelepanu, sellele järgnevad sponsorite huvi ja investeeringute vähenemine ning noorte motivatsiooni hääbumine. Seetõttu on selle otsuse mõju palju laiem kui ühe võistlusala puudumine olümpiamängudel," lisas ta.

"Tänane otsus ei ole kaotus ainult suusaspordile, vaid tervele Eesti spordile," ütles Eesti Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll. "Kahevõistlus on olnud meie rahvusliku identiteedi osa ja pakkunud Eesti rahvale rohkelt emotsioone läbi aastakümnete. Lülitada olümpiamängude kavast välja ala, mis omab kümnetesse miljonitesse ulatuvat teleauditooriumi, on leebelt öeldes ebaõiglane. Samuti on siiralt kahju kõigist tänastest sportlastest, kelle unistused saavad ränga löögi."

"Tulevikku vaadates on meil täna raske midagi kommenteerida. Kõik on väga värske ja ka FISi poolt pole veel infot, mis alast edasi saab: kas MK-sari 2027/28 hooajast jätkub, kas ala on 2029. aasta MM-i kavas või lõpeb kõik selle hooajaga. Üks on aga kindel – 2027. aasta jaanuaris toimub Otepääl kahevõistluse MK-etapp, kus saab meie tänaseid sportlasi näha ja neile veel ühe korra kaasa elada."

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

kahevõistluse uudised

17:52

Suusaliidu juht ROK-i otsusest: see on kaotus kogu Eesti spordile

17:26

ROK heitis kahevõistluse taliolümpia programmist välja

24.06

Kahevõistluse olümpiatuleviku otsus lükati edasi

05.05

Kahevõistlejate palve ROK-ile: meie unistus on teie kätes, hoidke seda elus

21.04

Mari Leinan Lund tõmbas sportlaskarjäärile joone alla

04.04

Prantsusmaa tippsportlased moodustasid ühisrinde: me ei tohi hüljata kahevõistlust

31.03

Norras baasi vahetav Kristjan Ilves: hüppemäel tuleb muutusi teha

15.03

Kristjan Ilves lõpetas hooaja 11. kohaga

06.03

Kristjan Ilves tõusis suusasõiduga esikümnesse

05.03

Ilves näitas proovivõistlustel 16. tulemust

04.03

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

27.02

Ilves: ma ei saanud mäe rütmile, hoovõtule ega äratõukele pihta

27.02

Ilves tõusis ajaloolise lennumäe võistluse suusarajal kolm kohta

20.02

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11.

19.02

OM-ilt isikliku võidu kaasa võtnud Ilves: olen Ruuberti üle väga uhke!

17.02

Tasane: Ilves tegi superhead hüpped, aga tõusud jäid tema jaoks raskeks

17.02

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves sai seitsmenda koha

17.02

Oftebro: loodetavasti jätkab Ilves karjääri, ta on täiuslik tiimiliige!

17.02

Ilves: häbeneda ei ole midagi, tase ongi selline

17.02

Maandumisel punkte kaotanud Ilves: alati peab üks paganama asi olema!

sport.err.ee uudised

18:00

TÄNA OTSE | Kas Egiptus suudab Messit ja Argentinat üllatada? Uuendatud

17:52

Suusaliidu juht ROK-i otsusest: see on kaotus kogu Eesti spordile

17:26

ROK heitis kahevõistluse taliolümpia programmist välja

17:02

Advokaat: Kriisa puhul võib väidetav sõltuvus olla kergendav asjaolu

16:57

Jõelähtmel toimuvad golfi meeskondlikud Euroopa meistrivõistlused

16:20

Kirpu liitus Austria klubis kahe koondisekaaslasega

15:44

Juventus nimetas ametisse uue jalgpallijuhi

15:07

Brasiilia peatreener üllatas Solbakkenit südamliku kingitusega

14:33

Äärmuslik kuumus tõi Tour de France'il kaasa reeglimuudatuse

13:55

McIntosh purustas naiste ujumise vanima maailmarekordi

13:21

Verstappeni tulevik Red Bullis on endiselt lahtine

12:45

Läti laskesuusa imelaps Lozbers: kool ja tippsport pole lihtne kooslus

12:09

Portugali peatreener lahkub: tundsin end Portugalis alati teretulnuna

11:38

Kerr Kriisa lasi end vahetult enne vahistamist ristida

11:05

Prantsusmaa kaebas Olise kollase kaardi FIFA-le edasi

10:31

Fery tegi suure tagasituleku ja jõudis esimest korda veerandfinaali

09:55

VIDEO | Vahetusmeeste koostöö viis Hispaania veerandfinaali

09:32

Soome kaotas Prantsusmaale ja loovutas alagrupi esikoha

08:57

Läti alistas Austria võimsa 46-punktilise ülekaaluga

08:23

Paraguay senaatori rassistlikud sõnad Mbappe kohta tõid kaasa pahameeletormi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo