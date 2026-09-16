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Eesti tudengi meeskond võitis USA ülikooliturniiri

Golf
Campbellsville Tigers
Campbellsville Tigers Autor/allikas: Campbellsville Tigers
Golf

Teisipäeval lõppenud USA ülikooligolfi turniiril LWU Blue Raider Fall Invitational saavutas võistkondliku esikoha Campbellsville'i ülikooli golfitiim, mille koosseisu kuulus ka eestlane Rasmus Kivila jr.

Turniir peeti Kentucky osariigis asuval The Pines at Lindsey Wilson golfiväljakul (par 70). Võistlustel osales kokku kaheksa võistkonda ja 48 mängijat, vahendab Golf.ee.

Campbellsville'i meeskond lõpetas kolme ringi kokkuvõttes tulemusega -6, edestades teise koha saavutanud Lindsey Wilsoni võistkonda ühe löögiga. Kolmanda koha saavutas Lindsey Wilsoni B-koondis tulemusega -3.

Individuaalarvestuses kuulus esikoht Campbellsville'i mängijale Carson Childressile, kes lõpetas turniiri tulemusega -7 (67, 68, 68). Teise koha saavutas Lindsey Wilsoni B-koondise mängija Magnus Maahr tulemusega -6 ja kolmanda koha Charlie Jones tulemusega -3.

Rasmus Kivila Jr. lõpetas turniiri jagatud 33. kohal, mängides kolm ringi tulemusega +10 (71, 76, 73).

Toimetaja: Siim Boikov

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