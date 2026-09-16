Eesti tudengi meeskond võitis USA ülikooliturniiri

Individuaalarvestuses kuulus esikoht Campbellsville'i mängijale Carson Childressile, kes lõpetas turniiri tulemusega -7 (67, 68, 68). Teise koha saavutas Lindsey Wilsoni B-koondise mängija Magnus Maahr tulemusega -6 ja kolmanda koha Charlie Jones tulemusega -3.

Turniir peeti Kentucky osariigis asuval The Pines at Lindsey Wilson golfiväljakul (par 70). Võistlustel osales kokku kaheksa võistkonda ja 48 mängijat, vahendab Golf.ee.

Teisipäeval lõppenud USA ülikooligolfi turniiril LWU Blue Raider Fall Invitational saavutas võistkondliku esikoha Campbellsville'i ülikooli golfitiim, mille koosseisu kuulus ka eestlane Rasmus Kivila jr.

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