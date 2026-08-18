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Vabaduse väljakul saab näha kõrgetasemelist rannavõrkpalli

Rannavõrkpall
Rannavõrkpalli matš Vabaduse väljakul.
Rannavõrkpalli matš Vabaduse väljakul. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rannavõrkpall

Kolmapäeval tehakse Tallinnas Vabaduse väljakul algust rannavõrkpalli Futures taseme MK-etapiga, millest võtab osa kümme Eesti paari.

Kolmapäeval kell 8.30 alustatakse kahe aasta pikkuse pausi järel taas Eestis toimuvat MK-etappi kvalifikatsioonidega, kus löövad Eesti esindustest kaasa Joosep Põldma ja Karl Maidle ning Maret Kuuse ja Laura-Liisa Maiste.

Neljapäeval samuti kell 8.30 pannakse Tallinna südalinnas pall mängu põhiturniiri matšidel, millega jätkatakse enne sõelmänge ka reedel algusega 8.30 ning laupäevaks on selged neli parimat mees- ja naispaari, kes asuvad kell 10 algavates poolfinaalides ja kohamängudes lõplikku paremusjärjestust paika panema.

Kodumaal toimuvast MK-etapist võtavad osa ka Eesti esipaarid. Nii Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov kui ka Heleene Hollas ja Liisa Remmelg omavad võistluse kõrgeimat asetust. Meeste esipaari kõrval alustavad võistlemist otse põhiturniiril nädala alguses Hiinast Pingtani MK-etapilt viienda kohaga naasnud Jaan Rebel ja Kaur Erik Kais ning tänavusel kodusel rannavolle suvetuuril kõrget klassi näidanud Siim Ennemuist ja Patrik Parijõgi ning Urmas Piik ja Armin Kender.

Naiste võistlusel võib kõrges mängus näha ka Eva Liisa Kuivoneni ja Liisa-Lotta Jürgensoni, kelle kõrval on Tallinnas MK-etapi põhiturniiri debüüti tegemas noored Keira Liina Lukas ja Sandra Lepp ning Marta-Mia Ploomipuu ja Hannemai Hanimägi.

Välispaaridest on Tallinnasse sõitmas külalisi nii lähemalt kui ka kaugemalt – Lätist, Leedust, Rootsist, Norrast, Poolast, Ukrainast, Bulgaariast, Tšehhist, Taanist, Inglismaalt, Hispaaniast, Austriast, Ungarist, Slovakkiast, Šveitsist, Prantsusmaalt, Jaapanist, Saksamaalt, Israelist ja Hongkongist.

Kolmapäevast laupäevani toimuva MK-etapi otseülekandeid näeb Delfi Kogupaketi vahendusel. Üritust toetavad Olerex, Kultuuriministeerium, Tallinna linn, Valicecar, Credit24, Lammasmäe Puhkekeskus, Ramirent, Saku ja Infravision.

Toimetaja: Henrik Laever

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