Therese Johaug lõpetas segateatesõiduga karjääri

Kolmandaks tulnud Norra oli segateatesõidus koosseisus Heidi Weng, Hans Christer Holund, Didrik Toenseth ja Therese Johaug. Eelmisel nädalal andis viimaste aastakümnete üks edukamaid suusatajaid teada, et lõpetab oma karjääri ning just pühapäevane segateatesõit jäi Johaugi jaoks viimaseks MK-võistluseks.

"Oli fantastiline lõpetada (karjäär) segateatesõiduga, tiimiga, kellega olen treeninud nii palju ja kes on mind edasi aidanud. See oli väga tore," sõnas Johaug.

Johaugilt uuriti, kas ta on pettunud, et peab karjääri lõpetama kolmanda kohaga. "Ei, jumala eest. Sellepärast ei saa ma häiritud olla. Me oleme üks tiim ja ma tundsin, et andsin endast parima. See tõi kolmanda koha. Olenemata sellest, võtan endaga kaasa fantastilise hooaja ja karjääri. Ma olen väga õnnelik," vastas 33-aastane sportlane.

Segateatesõidus esimeseks sõitnud USA võistkonda kuulusid Rosie Brennan, Zak Ketterson, Scott Patterson ja Jessie Diggins. Hõbedane Soome sõitis koosseisus Kerrtu Niskanen, Perttu Hyvarinen, Iivo Niskanen ning Krista Parmakoski.