Therese Johaug lõpetab tippspordiga

Norra murdmaasuusatamise täht Therese Johaug andis teada, et lõpetab laupäeval Holmenkolleni MK-etapi 30 km ühisstardist klassikatehnikasõiduga oma karjääri.

"Ma tõesti ei taha teekonna lõppemist, aga kõige jaoks on oma aeg ja ma arvan, et minu jaoks on tulnud aeg teha midagi muud, kui investeerida kogu oma aeg murdmaasuusatamisse," kirjutas 33-aastane suusataja ühismeedias.

Johaug on viimaste aastakümnete üks edukaimaid suusatajaid, kes sai äsja Pekingist kätte ka oma esimesed individuaalsed olümpiakullad: 7,5 + 7,5 km suusavahetusega sõidus, 10 km eraldistardist klassikatehnikasõidus ja 30 km ühisstardist vabatehnikasõidus.

2010. aastal Vancouveris võitis norralanna teatekulla, 2014. aastal Sotšis sai esimesed individuaalsed medalid - hõbeda ja pronksi -, kuid 2018. aasta PyeongChangi olümpia tuli dopingukaristuse tõttu vahele jätta.

Maailmameistrivõistlustelt on Johaugil koguni kümme individuaalset kuldmedalit, lisaks neli teatevõistkonnaga. Kolmel korral on ta võitnud MK-sarja ja Tour de Ski (mõlemad aastatel 2014, 2016, 2020).

MK-sarjast on tal karjääri jooksul koguni 80 individuaalset võitu ja kokku 147 pjedestaalikohta. Sealjuures Otepääl tuli ta kolm korda kolmandaks ja viimaks 2019. aastal 10 km klassikatehnikasõidus esimeseks.