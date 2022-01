Kohtusse pöördunud Djokovici saatus selgub esmaspäeval

Melbourne'is aasta esimesel slämmiturniiril osaleda sooviv serblane on esinenud vaktsiinivastaste sõnavõttudega ega ole avaldanud, kas ta ise on vaktsineeritud või mitte. Turniiril osalemiseks peab mängija olema vaktsineeritud, teisipäeval teatas Djokovic, et on saanud meditsiinilise erandi.

Dubaist Melbourne'i lennanud serblane jäi siiski piirile kinni, kuna ilmnes, et tema viisa ei toeta meditsiinilisi erandeid. Victoria osariigi võimud paigutasid Djokovici Melbourne'is asuvasse Park Hoteli karantiini, kuhu on kogunenud mitmed serblast toetavad inimesed.

Austraalia föderaalkohus teatas neljapäeval, et lõplik otsus Djokovici viisa osas tehakse esmaspäeval kohaliku aja järgi kell 10 ja serblast ei tohi riigist välja saata enne sama päeva pärastlõunat.

Tennisetähe isa, varemgi teatraalsete tiraadidega silma paistnud Srdjan Djokovic rääkis kodumaa meediale, et tema poega hoitakse Austraalias vangis. "Mul pole aimugi, mis toimub. Nad hoidsid mu poega viis tundi kongis. See pole võitlus Novaki nimel, see on võitlus kogu maailma nimel. Täna võivad nad ta vangikongi visata, homme ahelaisse panna. Novak on uue, ebaõiglust, kolonialismi ja silmakirjalikkust mitte taluva maailma Spartacus," sõnas ta portaalile B92.