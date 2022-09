Djokovic 2023. aasta Austraalia lahtistel mängimisest: see pole minu kätes

21 suure slämmi turniiri võitnud Djokovicil jäid sel aastal nii USA kui ka Austraalia lahtised vahele, kuna ta ei ole vaktsineerinud end koroonaviiruse vastu.

Djokovic jättis Austraalia lahtised pärast riigist väljasaatmist vahele ja talle määrati vaktsineerimisega seotud segaste asjaolude tõttu kolmeaastane reisikeeld.

Praegu ei pea reisijad Austraaliasse saabumisel esitama tõendit vaktsineerimise kohta, kuid viisa on siiski vajalik.

2023. aasta Austraalia lahtised toimuvad 16.- 29. jaanuarini.

"Ootan uudiseid. See pole praegu minu kätes," ütles Djokovic ajakirjandusele enne Laver Cupi. "Loodan, et saan positiivseid uudiseid."

Serblane oli sunnitud vaktsineerimise tõttu aasta viimasest suurest slämmist eemale jääma. Reisijuhised tähendasid, et Djokovic ei saanud eelmisel kuul USA-sse reisida, kuid serblane ütles, et ta ei kahetse midagi.

"Ma ei kahetse midagi," ütles Djokovic. "Ma olen kurb, et ei saanud mängida, kuid teadsin oma tegude tagajärgi.

USA lahtistel võidutses kõigest 19-aastane Carlos Alcaraz, kes tõusis sellega ka maailma esinumbriks.

"Alcaraz võitis uskumatul moel. Ta on juba maailma parim. See on üsna hämmastav ja ta on suurepärane täiendus meie spordialale."