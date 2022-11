Bolšunov: Rukal võistlevad suusatajad võiksid panna end meie olukorda

Sel nädalal peetakse Soomes Rukal murdmaasuusatamise MK-sarja hooaja avaetapp, kuid venelased starti ei pääse. Kolmekordne olümpiavõitja Aleksandr Bolšunov leiab, et see on sportlaste suhtes ebaõiglane.

"Loomulikult olen pettunud, et me ei saa sel hooajal MK-sarjas ega MM-il võistelda," ütles Bolšunov Norra telekanalile TV2. "Need, kes nüüd Rukal võistlevad, võiksid panna end meie olukorda. Tahaksid teada, kuidas nemad oleksid reageerinud."

Venemaa ja Valgevene sportlaste jaoks on rahvusvahelise suusaliidu (FIS) võistlustel osalemine keelatud alates märtsi algusest ning kuigi FIS-i peasekretär Michel Vion rääkis septembri lõpus Norra meediale, et nad võivad juba sel aastal MK-sarja naasta, otsustas FIS oktoobri lõpus, et võistluskeeld jääb püsima.

"Lääne inimesed peaksid lõpetame venelaste kõiges süüdistamise. Võib-olla vajame hoopis pisut toetust? Sport on rahu, sport peaks inimesed kokku tooma ja ei midagi enamat," mõtiskles Bolšunov.

TV2 tõi seepeale välja, et ÜRO andmetel on Ukraina sõjas hukkunud 6595 tsiviilisikut ja veel 10 000 on saanud vigastada. USA luureagentuuri andmetel on nii Venemaa kui Ukraina sõjas kaotanud umbes 100 000 sõdurit.

"Mis puudutab seda situatsiooni, mis praegu maailmas toimub, on minu meelest kõik konfliktis osalejad süüdi. Sellele tuleb nüüd lõpp teha, maailma liidrid peavad läbirääkimiste laua taha istuma ja leppima kokku, kuidas edasi minna," arutles Bolšunov. "Ma ei usu, et see kohe juhtub, aga loodan, et enam ei lähe kaua."

Pekingi olümpial kolm kulda, ühe hõbeda ja ühe pronksi võitnud Bolšunov algaval hooajal medalite eest võistelda ei saa, sest lisaks MK-sarjale ei pääse venelased ka MM-ile, mis peetakse Planicas. "MM-il jagatakse medalid võistluseta, vaadake eelmise talve tulemusi," arutles ta. "See, et ma ei saa MM-il medalite eest heidelda, on asi, millest mõtlen päris tihti. Raske on leppida sellega, et sel ajal kui Planicas on MM, võistleme meie, venelased, hoopis kodus."