USA lahtiste tiitlikaitsja kaotas Kyrgiosele

Kyrgios pääses New Yorgis esimest korda veerandfinaali, kus tema järgmiseks vastaseks on Karen Hatšanov (ATP 31.)

Austraallane on ATP matšides Medvedeviga kohtunud varasemalt neljal korral, millest kolm on ta võitnud ja ühe kaotanud. Nii nagu tavapäraselt, mängis Kyrgios oma agressiivset mängu, mis tõi talle võidu kaks tundi ja 53 minutit kestnud matši järel.

"Milline koht seda teha," ütles Kyrgios. "Täismaja publiku ees New Yorgis."

Medvedev tuli turniirile maailma esireketina, kuid kaotab selle koha pärast USA lahtiseid.

Medvedev kaotab oma esikoha ATP edetabelis esmaspäeval pärast US Openit. Rafael Nadalist, Carlos Alcarazest (ATP 4.) või Casper Ruudist (ATP 7.) saab maailma esinumber.

"Ma tahan minna lõpuni välja," ütles Kyrgios, kellele oli see kolmas võit maailma esinumbri üle. "Loodetavasti on see võimalik."