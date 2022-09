Kanepi murdehetkest: tundsin end servil kangelt, ei leidnud head rütmi

Eesti teine reket Kaia Kanepi (WTA 34.) juhtis USA lahtiste tennisemeistrivõistluste teises ringis neutraalse lipu all mängiva valgevenelanna Arina Sabalenka (WTA 6.) vastu 6:2, 5:1, aga pidi lõpuks siiski kaotuse vastu võtma.

Teises setis võitis Kanepi pärast 5:1 edu saavutamist kahes järgmises servigeimis kokku vaid kaks punkti. "Ma ei saanud esimest servi sisse ja mängisin üldse väga kangelt," rääkis Kanepi kaotuse järel Delfi Spordile. "Sealt peale hakkas Sabalenka palju paremini mängima."

"Mulle tundus, et ta hakkas hästi pehmelt mängima," jätkas Kanepi. "Ma proovisin rünnata, aga need pallid tulid eelmiste pallidega võrreldes pehmelt tagasi ning ma ei leidnud enam head rütmi. Tundsin end servil ka hästi kangelt. See oli kriitiline hetk," tõdes Eesti teine reket.

Otsustavas setis murdis Sabalenka viiendas geimis Kanepi servi ja päästis järgmises geimis murdepalli. 4:5 taga oli Kanepil kaks murdepalli, aga Sabalenka suutis need päästa ja vormistas võidu kolmandal matšpallil. "Proovisin ikka edasi mängida, aga siis oli juba väga raske, kuna vastane mängis palju paremini kui esimeses setis ja enamus teisest," selgitas Kanepi.

Kanepi järgmiseks võistluseks on juba 26. septembril algav Tallinna WTA 250 kategooria turniir. "Olen [ülesandmiste põhjal] näinud, et päris kõva turniir tuleb," arvas eestlanna.