Murray langes kolmandas ringis konkurentsist

Matš kestis kolm tundi ja 47 minutit. Itaallane Berrettini lõi vanameister Murray vastu lausa 18 ässa.

Murray oli esimene neljast Briti mehest, kes mängis selle aasta USA lahtiste kolmandas ringis.

Berrettini järgmise ringi vastane on Alejandro Davidovich Fokina (ATP 39.), kes alistas oma mängus 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 Daniel Elahi Galan Riverose (ATP 94.).

It's all over for Andy Murray at the #USOpen!



He's been beaten in the third round in four sets by Matteo Berrettini.



Murray 4-6 4-6 7-6 (7-1) 3-6 Berrettini#BBCTennis pic.twitter.com/oINEOWDqH2