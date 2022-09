Õed Williamsid pidasid ilmselt karjääri viimase paarismängu

Viimati neli aastat tagasi koos mänginud õed Williamsid on võitnud 14 slämmiturniiride paarismängutiitlit ning neljapäeval oli neid Arthur Ashe'i väljakule tulnud vaatama täismaja. Paraku ei õnnestunud neil kodupublikut rõõmustada ja legendaarsed ameeriklannad lahkusid kaks tundi ja kümme minutit kestnud mängu järel ovatsioonide saatel staadionilt kaotajatena.

"Mul on väga kahju, et me neid võitsime; aga olen nii õnnelik, et sellega hakkama saime. Olen siiani šokis," rääkis Hradecka väljakuintervjuus.

Kuigi 42-aastane Venus Williams on oma tulevikuplaanid seni lahtiseks jätnud, rääkis Serena enne USA lahtiseid, et kavatseb karjäärile joone alla tõmmata ning suure tõenäosusega oli neljapäevane matš tšehhitaride vastu USA duo viimaseks.

Esimest korda võidutsesid õed Williamsid slämmiturniiri paarismänguturniiril juba aastal 1999., kui võideti nii Prantsusmaa kui USA lahtised. Serena oli toona 17-aastane. Kahele mainitud tiitlile järgnesid veel kuus Wimbledonis (2000, 2002, 2008, 2009, 2012, 2016), neli Austraalias (2001, 2003, 2009, 2010) ning üks nii Prantsusmaal (2010) kui USA-s (2009). Lisaks võitsid õed paarismängus kolm olümpiakulda.

USA lahtiste naiste paarismängus võtsid neljapäeval kindla võidu esimesena asetatud Veronika Kudermetova - Elise Mertens, kes alistasid täpselt tunni ajaga Anna Kalinskaja - Donna Vekici 6:1, 6:2. Küll langesid konkurentsist teisena paigutatud ameeriklannad Coco Gauff - Jessica Pegula, kes pidid tunnistama Leylah Fernandeze ja Daria Saville'i 6:3, 5:7, 6:7 (5) paremust.