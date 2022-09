19-aastane Alcaraz võitis USA lahtised ja tõusis maailma esireketiks

Võitluslikus finaalis alistas Alcaraz kolm tundi ja 20 minutit kestnud kohtumises 6:4, 2:6, 7:6 (1), 6:3 norralase Casper Ruudi.

Avasetis päästsid mõlemad enda esimeses servigeimis murdepalle, kuni siis Alcaraz sai murde kätte. Sellest ka piisas, et sett võita. Teises setis oli Ruud selgelt parem ja ta murdis kahel korral hispaanlase servi, võites 6:2. See oli esimene sett, mille Ruud on slämmifinaalides võitnud ja ühtlasi ka esimene sett, mille ta on Alcarazi vastu võitnud.

Kolmandas setis läks Alcaraz 2:0 ette, kuid Ruud viigistas. Norralase 6:5 juhtimisel päästis Alcaraz kaks settpalli ja viis seti kiiresse lõppmängu, mis algas Ruudi ässaga, kuid seejärel võitis Alcaraz seitse punkti järjest. Seejuures oli Alcaraz senised neli kiiret lõppmängu tänavustel USA lahtistel kaotanud. Neljandas setis murdis Alcaraz kuuendas geimis ja vormistas siis esimesel matšpallil võidu, lõpetades ässaga.

"Enne kui räägime tennisest, tean, et see on ameeriklastele emotsionaalne päev," meenutas Ruud esmalt 11. septembri terrorirünnakut. "Saadan palved kõigile, kes kaotasid enda elud või lähedase sellel traagilisel päeval."

"Raske on seda selgitada, aga kõik on nii hästi läinud," rääkis tänavu kahel korral slämmifinaali jõudnud norralane. "Täna oli eriline päev, teadsime mõlemad, mille peale me mängime. Tore, et finalistid on edetabelis esimene ja teine, väga sobiv. Muidugi olen pettunud, et ma ei tõuse esimeseks, aga teine on ka okei. Olen sellega rahul ja jätkan enda esimese slämmivõidu ja edetabeli esikoha jahtimist!"

"Ka mina tahan esmalt rääkida tänasest päevast. Olen mõtetes kõikide teiega, kunagi pole lihtne elada sellel päeval, nagu see oleks tavaline päev," alustas Alcaraz enda võidukõnet.

"See on miski, millest olen lapsest saadik unistanud – olla maailma esireket, võita suure slämmi turniir. Olen selle nimel kõvasti vaeva näinud. Sellest on emotsioonide tõttu praegu keeruline rääkida," tunnistas Alcaraz. "See on minu jaoks väga eriline!"

Enne finaali kolm järjestikust viiesetilist maratonmängu võitnud Alcaraz veetis kogu turniiri jooksul ehk seitsme mängu peale väljakul 23 tundi ja 39 minutit. Sellekohast statistikat on peetud aastast 1999 ja Alcarazist sai nüüd ühel slämmiturniiril kõige kauem väljakul olnud mängija.

Küsimusele, kas ta nüüd on lõpuks ka väsinud, vastas Alcaraz muheledes: "Natuke. Ütlen alati, et turniiri ajal pole aega väsinud olla, väljakul peab endast kõik andma."

Carlos Alcaraz Autor/allikas: SCANPIX/AP

Seekordne USA lahtiste finaal oli kõigi aegade esimene slämmifinaal, kus mõlemad mängijad püüdsid nii enda esimest slämmivõitu kui edetabeli esikohta.

Alcaraz oli viimase 17 aasta noorim slämmifinalist, USA lahtistel jõudis nii noor mängija viimati finaali 1990. aastal, kui sellega sai hakkama Pete Sampras. Nii Sampras kui Rafael Nadal 2005. aasta Prantsusmaa lahtistel suutsid 19-aastasena enda esimese slämmiturniiri võita ja samaga sai nüüd hakkama ka Alcaraz.

Alcaraz on profitenniseajastul 16. mängija, kes on enda karjääri esimese suure slämmi turniiri võitnud just New Yorgis, seejuures oli see kolmas aasta järjest, kui meestennisist on USA lahtistel enda esimese slämmi võitnud – mullu sai sellega hakkama Daniil Medvedev ja kaks aastat tagasi Dominic Thiem.

Alcaraz on ühtlasi nüüd ka kõigi aegade noorim meeste maailma esireket, seni kuulus see au Lleyton Hewittile, kes oli esikohale tõustes 20 aastat ja üheksa kuud vana. Viimati vahetus maailma esireket pärast USA lahtisi 2003. aastal, kui edetabeli esikohale kerkis hispaanlane Juan Carlos Ferrero, kes nüüd on Alcarazi treener. Ferrero pidi aga toona finaalis ameeriklase Andy Roddicki paremust tunnistama.

Tänavu ka Prantsusmaa lahtiste finaalis mänginud Ruud tõuseb maailma edetabelis seitsmendalt kohalt teiseks.