Nadal sai Gasquet' üle 18. võidu järjest

36-aastane Gasquet suutis Nadalile tugevamat vastupanu osutada üksnes kolmandas setis, aga seisul 5:5 murdis Nadal neljandal võimalusel prantslase pallingu ja vormistas matšivõidu.

Nadal on nüüd Gasquet' alistanud kõigis 18 omavahelises kohtumises. Tennise profiajastul on sarnane seeria ette näidata üksnes Novak Djokovicil, kes on saanud kõigil 18 korral jagu teisest prantslasest Gael Monfils'ist.

Kaheksandikfinaalis läheb Nadal vastamisi ameeriklase Frances Tiafoe'ga (ATP 26.), kes sai jagu argentiinlasest Diego Schwartzmanist (ATP 16.) 7:6 (9:7), 6:4, 6:4.

Edasi 16 hulka jõudis ka Nadali kaasmaalane Carlos Alcaraz (ATP 4.), kes oli üle ameeriklasest Jenson Brooksbyst (ATP 43.) 6:3, 6:3, 6:3. Maailma edetabelis üheksandat kohta hoidev britt Cameron Norrie alistas norralase Holger Rune (ATP 33.) 7:5, 6:4, 6:1.