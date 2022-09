Maailma esinumber pääses kindlalt edasi kolmandasse ringi

"Üldiselt olen oma tasemega kolmandas setis rahul, nii et see on positiivne. Matši lõpp läks järjest paremaks," sõnas Medvedev.

"Samas on võit kõige tähtsam. Ootan põnevusega järgmist vooru," lisas Medvedev.

Järgmisena mängib Medvedev hiinlase Wu Yibingiga. Kui Medvedev ning Nick Kyrgios (ATP 25.) järgmises ringis võidutsevad, siis lähevad nad neljandas ringis omavahel vastamisi.

"Kõige tähtsam on võita ja püüda jõuda nii kaugele kui võimalik. Kindlasti tuleb oma taset tõsta, kuna vastased lähevad aina tugevamaks," sõnas Medvedev. "Lõpuks mängid kellegi sellise vastu, kes on võitnud suure slämmiturniiri," ütles Medvedev.