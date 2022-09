Esimese seti kaotanud Swiatek jõudis esimest korda USA lahtistel finaali

Esimese seti kaotanud Swiatek võitles end tagasi ning alistas Arina Sabalenka kaks tundi ja 13 minutit kestnud poolfinaalmängus. Poolatar jäi ka kolmandas setis kaotusseisu, olles geimidega 0:2 taga. Lisaks murdis Sabalenka otsustavas setis kahel korral Swiateki servigeimi, kuid sellele oli poolataril vastus olemas. Swiatek võitis viimases setis neli geimi järjest.

Swiatek, kes polnud kunagi varem USA lahtistel veerandfinaalist kaugemale pääsenud, jõudis seekord finaali välja ning see on tema jaoks karjääri kolmas suure slämmi finaal. Sel aastal on poolatar mänginud Prantsusmaa lahtiste finaalis, mille ta ka võitis.

Swiatek on oma karjääri jooksul mänginud kahel korral suure slämmi finaalis ja mõlemal korral on see juhtunud Prantsusmaa lahtistel. 2020. aastal alistas ta 6:4, 6:1 Sofia Kenini ning sel aastal võitis ta Coco Gauffi 6:1, 6:3. Seega ei ole Swiatek kunagi slämmiturniiri finaalis kaotanud.

Finaalis läheb ta vastamisi Ons Jabeuriga (WTA 5.).