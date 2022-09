Endal reketiga nina veriseks löönud Nadal pääses kindlalt edasi

Hispaania tenniselegend lubas itaallasel meeste 18. omavahelise kohtumise avasetis kaks korda murda, Nadali esimese servi õnnestumise protsent oli 53 ja ta tegi 11 lihtviga. Seejärel maailma kolmanda reketi mängupilt paranes, kolmandas ja neljandas setis tegi ta kokku kümme lihtviga ning kogu mängu võitmiseks kulus tal lõpuks kaks tundi ja 38 minutit.

Mängu jääb saatma ka üks kurioosne vahejuhtum, kui hispaanlane oli neljandas setis ees 3:0 ning tema reket põrkas pärast Fognini löögi tõrjumist väljakult tagasi talle näkku. Nadal jäi pingi kõrval väljakule pikali ja naasis mõned minutid hiljem füsioterapeudi poolt teibitud ninaga, et mäng võidusadamasse tüürida.

Rafael Nadal had himself a self-inflicted mishap on the court that led him to a bleeding nose



