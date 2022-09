Emotsionaalne Williams: Serenat poleks olnud ilma Venuseta

"Aitäh, isa; tean, et sa vaatad. Aitäh, ema," alustas Williams kaotuse järel emotsionaalset väljakuintervjuud. "Kõik, kes on minu kõrval seisnud pikki aastaid, aastakümneid. Usun, et need on rõõmupisarad. Ma ei oleks Serena, kui ei oleks olnud Venust: tema on ainuke põhjus, miks Serena Williams üldse oli," tänas 23-kordne slämmiturniiride võitja oma õde.

"See on olnud tore teekond. See on olnud kõige uskumatum teekond, millel ma olen olnud. Usun tõesti, et tõin tennisesse midagi teistsugust, hullumeelse intensiivsuse. Kirg on hea sõna. Olin võitleja," rääkis Williams.

Neljakordsele olümpiavõitjale avaldasid reede õhtul austust mitmed spordi- ja ka teiste eluvaldkondade kuulsused. "Ta on inspiratsiooniks paljudele inimestele üle kogu maailma. Ta andis tennisele nii palju ja meil oli õnne, et meil oli Serena näol selline saadik," sõnas Hispaania tennisetäht Rafael Nadal.

"On olnud võimas näha Serenat muutmas tennist kui spordiala; tema saavutused räägivad enda eest, aga austan väga ka seda, kuidas ta ei anna mitte kunagi alla. Väljakul ja sealt eemal on tema tugevus, sihikindlus ja tahtejõud meile kõigile tohutuks eeskujuks," kirjutas 23-kordne olümpiavõitja Michael Phelps.

"Tema hiilgav karjäär on tenniseajaloole jätnud oma jälje, aga tema suurimad saavutused võivad veel ees oodata," lisas 12-kordne suurte slämmide üksikmänguturniiride võitja Billie Jean King.