Sabalenka jõudis USA lahtistel teist aastat järjest poolfinaali

See on neljas kord pärast 2016. aastat, kui Pliskova langeb USA lahtistel veerandfinaalis konkurentsist. 2016. aastal jõudis Pliskova finaali, kus ta pidi vastu võtma kaotuse Angelique Kerberilt.

Sabalenka osutus endise maailma esinumbri jaoks liiga tugevaks ning hoiab endiselt üleval lootusi võita teist korda USA lahtised. Sabalenka suutis US Openi võita 2019. aastal.

24-aastane Sabalenka läheb finaali pääsemise nimel vastamisi maailma esireketi Iga Swiateki või ameeriklanna Jessica Pegulaga (WTA 8.). Nende (Swiatek, Pegula) kohtumine toimub kolmapäeva öösel vastu neljapäeva Eesti aja järgi kell 2.00.

