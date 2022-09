Kanepi kaotas eduseisust maailma kuuendale reketile

Sabalenka päästis teise seti kiires lõppmängus kaks matšpalli ning võitis kaks tundi ja 15 minutit kestnud kohtumise 2:6, 7:6 (8), 6:4. Sabalenkale on see kahe kaotuse kõrvale esimene võit Kanepi üle.

Mäng algas kolme järjestikuse servimurdega, kuni Kanepi suutis esimesena enda pallingugeimi võita ja 3:1 juhtima asuda. Uuesti murdis Kanepi seitsmendas geimis ja vormistas esimesel settpallil 6:2 setivõidu.

Teine sett jätkus eestlanna dikteerimisel, Kanepi läks kahe murdega 5:1 ette, aga vabamalt mängima hakanud Sabalenka võitis siis viis geimi järjest ja asus ise 6:5 juhtima. Seejärel võitis Kanepi enda pallingugeimi nulliga ja viis seti kiiresse lõppmängu. Seal läks eestlanna 5:2 ette, aga Sabalenka võitis neli geimi järjest ja teenis esimese settpalli. Kanepi suutis selle päästa ja teenis ise kaks matšpalli, aga Sabalenka võitles kõvasti ja võitis 7:8 kaotusseisust kolm punkti järjest, jäädes kiires lõppmängus peale 10:8, sett seega 7:6 (8) valgevenelannale.

Otsustavas setis murdis Sabalenka viiendas geimis Kanepi servi ja päästis järgmises geimis murdepalli. 4:5 taga oli Kanepil kaks murdepalli, aga Sabalenka suutis need päästa ja vormistas võidu kolmandal matšpallil.

Kanepi servis mängu jooksul üheksa ässa ja tegi viis topeltviga, Sabalenka sai kirja kolm ässa ja 11 topeltviga. Äralöökidest teenis eestlanna 36 ja valgevenelanna 28 punkti, lihtvigu kogunes Kanepil 32 ja Sabalenkal 41. Mängitud punktidest võitis Kanepi 104 ja Sabalenka 97.

Kanepi realiseeris üheksast murdevõimalusest viis, Sabalenka suutis kuuest murdepallist ära kasutada neli.

The comeback of the tournament.@SabalenkaA rallies from 6-2, 5-1 down to STUN Kaia Kanepi. pic.twitter.com/CWJH0pi4MS — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2022

Enne mängu:

Kanepi alistas avaringis 7:6 (4), 6:3 tšehhitari Tereza Martincova (WTA 71.), turniiril kuuendana asetatud Sabalenka oli 6:1, 6:3 parem läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud ameeriklanna Catherine Harrisonist (WTA 243.).

Kanepi ja Sabalenka on varem omavahel kahel korral mänginud ja mõlemad matšid võitis eestlanna – mullusel Austraalia lahtiste eelturniiril jäi Kanepi peale 6:1, 2:6, 6:1, tänavuste Austraalia lahtiste kaheksandikfinaalis aga 5:7, 6:2, 7:6 (7).

"Ootan rasket mängu ja seda, et ta mängib jätkuvalt väga hästi," ütles Kanepi pärast avamängu.

37-aastane Kanepi on slämmiturniiride kahes esimeses ringis seitsmel korral saanud jagu esikümnemängijaist, see on tegevmängijate seas rekord. Ühtekokku on Kanepi 15 korral alistanud top10 mängija, seejuures tänavu kahel korral ja mõlemal juhul slämmidel – nagu juba öeldud, siis Austraalia lahtistel Sabalenka, lisaks Prantsusmaa lahtistel Garbine Muguruza.