Williamsi alistanud Tomljanovic lõpetas venelanna pika võiduseeria

Tomljanovic, kes alistas eelmises mängus oma viimast WTA matši mänginud Serena Williamsi, jõudis teist korda järjest suure slämmi veerandfinaali, alistades 7:6 (8), 6:1 venelanna Samsonova.

Austraallane Tomljanovic lõpetas ligi kahetunnise võiduga Samsonova suurepärase 13-mängulise võiduseeria. Tomljanovic tuli esimeses setis tagasi seisult 2:5 ja tõrjus avasetis kaheksa settpalli.

Lihtsalt väga hea tunne on võita, mis minu arvates sai ka palju tähelepanu," ütles Tomljanovic mängujärgsel pressikonverentsil. "Need on olnud tõeliselt pikad 48 tundi. Ma ei tundnud end täna terve päev endana," ütles Tomljanovic.

"Tundsin end lihtsalt veidi kurnatuna. Pärast viletsat matši algust ei tahtnud ma niimoodi kaotada. Võtsin end kokku, võitlesin kõvasti ning mängisin kvaliteetset tennist."

Ons Jabeur alistas 1/8-finaalis 7:6 (1), 6:4 Veronika Kudermetova (WTA 18.) ning läheb veerandfinaalis vastamisi Tomljanoviciga.