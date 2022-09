Kontaveit Williamsist: ta mängis hämmastavalt

"Ma arvan, et ta mängis väga hästi," sõnas Kontaveit. "Ma arvan, et ma ei teinud üldse halba matši. Ta tõstis kindlasti oma taset kolmandas setis. Ta mängis hämmastavalt."

Kontaveidil oli kindlasti keeruline mängida, kuna pealtvaatajad elasid väga elavalt kaasa just Williamsile.

"See oli tema hetk," ütles Kontaveit. "Üritasin oma asja ajada. Muidugi puudutab see täielikult teda ja ma olin sellest väga teadlik."

Kontaveidi ja Williamsi matšile oli kohale tulnud rekordarv publik ehk ligi 30 000 pealtvaatajat.

"See oli tõesti raske," ütles Kontaveit suure publiku kohta, kes elas Williamsile vägevalt kaasa. "Ma teadsin, et see juhtub. Seda tundes oli see midagi, mida ma pole kunagi varem kogenud."

Fännid ei karjunud Williamsi toetuseks ainult siis, kui ta punkti võitis, vaid ka muudel hetkel hõigati Williamsile toetavaid lauseid.

"Nad ei olnud minu vastu," ütles Kontaveit publiku kohta. "Nad tahtsid nii väga, et Serena võidaks. Ma ei arva, et see on isiklik rünnak minu vastu ega midagi. See on õiglane. Ta väärib seda."

Hoolimata kaotusest, jätkus eestlannal häid sõnu Williamsi kohta.

"Kui olin noorem, siis vaatasin teda mängimas ja ta domineeris täielikult naiste tennist."