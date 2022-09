Maailma kaheksas reket sai USA lahtistel üllatuskaotuse

Varasemalt sel kuul võitis Draper ka teist meeste tennise top 10 hulka kuuluvat Stefanos Tsitsipast (ATP 5.) .

Oma USA lahtiste debüüdil suutis Draper taas suurepärast mängu näidata, võites Kanada esinumbrit Auger-Aliassimet.

"Ilmselgelt on Felix uskumatult kõva vastane, seetõttu on ta ka maailma tipus," ütles Draper. "Mängisin väga hea matši ja see on väga eriline sündmus."

"Olen viimastel aastatel palju tööd teinud. Mul on nooruses vigastustega ebaõnne olnud, kuna kasvasin väga kiiresti. Tenniseoskused on mul alati olnud. Küsimus on olnud pigem selles, kas ma suudan vormis püsida ja väljakul mängida."