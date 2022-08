Maailma kolmas reket langes teises ringis konkurentsist

Sakkari asus esimest setti 3:1 juhtima, kuid hiinlanna suutis veel seisu viigistada. Seejärel võitis Sakkari kolm geimi järjest ning võttis kindlalt esimeses setivõidu.

Teist setti asus hiinlanna geimidega 4:1 juhtima, kuid Sakkari suutis sealt tagasi võidelda. Wang Xiju näitas head mängu ning võitis teise seti. Otsustavas setis oli mänguseis geimidega 5:5 viigis, kuid hiinlanna suutis viimased kaks geimi võita ning maailma kolmanda reketi alistada.

Hiinlanna tegi mängu jooksul koguni 12 topeltviga, kuid suutis sellest hoolimata Sakkari alistada. Matš kestis tervelt kaks tundi ja 45 minutit.

Xiyu Wang completes the upset of Maria Sakkari and reaches a career-best Round 3 at a Grand Slam! pic.twitter.com/rW3P22i3mW