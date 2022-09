USA lahtistel randme murdnud ameeriklane ei jätka turniiri

Isner võitis avavoorus kindlalt Delbonist. Teises ringis peaks ta vastamisi minema norralase Holger Runega (ATP 33.), kuid see jääb vigastuse tõttu ära.

Võimsa serviga Isner kirjutas oma Twitteri kontol järgmiselt: "Eilses matšis kukkusin ja murdsin oma vasaku käe randme. Äärmiselt kahetsusväärne ja ütlematagi selge, et tõmbun turniirilt eemale. Kohtumiseni aastal 2023."

In my match yesterday I sustained a fall and subsequently fractured my left wrist. Extremely unfortunate and needless to say am pulling out of the tournament. See y'all in 2023.