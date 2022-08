Kontaveidi treener mängust Williamsiga: see on kindlasti suur väljakutse

Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 2.) läheb USA lahtiste tennisemeistrivõistluste teises ringis vastamisi läbi aegade parimaks naismängijaks peetava Serena Williamsiga. Eestlanna treener Torben Beltz nimetas mängu väljakutseks, aga ütles samas, et Kontaveit on lähedal enda tippvormile.

Beltz rääkis, et tahtis Williamsi avaringimängu tribüünilt vaatama minna, kuid kuna huvi mängu vastu oli nii suur, et õnnestunud tal piletit saada ja seetõttu pidi ta telerist vaatama, kuidas Williams Danka Kovinicist jagu sai. "See on naiste tennises suurim asi, see on meie alale väga tähtis asi ja peame Serenat tänama kõige eest, mis ta on teinud. Eriti nüüd, kui lõpp on lähedal," rääkis Beltz New York Timesile. "Tema löökide kiirus, serv ja tõrje on juba parimate päevade tasemel. Nägin ka tema [selle hooaja] eelmiseid mänge ja paistab, et ta on viimaste nädalatega paremaks läinud. Tema vorm tundub hea ja ta mängib hästi."

"Aneti jaoks on oluline minna väljakule ja püüda mängida enda parimat tennist, aga samas ka hetke nautida," jätkas Beltz. "See on kindlasti suur väljakutse, aga usun, et ta tahab seda väljakutset ja ta tahab sellega hakkama saada."

Kuigi Kontaveit pole varem Williamsiga mänginud, on Beltz 40-aastase ameeriklanna mänguga väga hästi kursis. Tema kunagine hoolealune Angelique Kerber on Williamsiga slämmifinaalides mänginud ja temast ka jagu saanud. "Olen tema mängu pikalt jälginud. Igal turniiril, kus hästi mängid, tuleb Serenal silm peal hoida, sest tead, et lõpuks peab su hoolealune temaga mängima," nentis Beltz. "Aga minu arvates on tore sellise suure tšempioniga mängida. Kindlasti tuleb sellest hea mäng."

Beltz rääkis ka Kontaveidi terviseprobleemidest – eestlanna nakatus kevadel koroonaviirusega ja see jättis pikaks ajaks oma jälje. "Teame kõik, et tal oli ilmselt pikk Covid. Ta polnud vormis, aga nüüd on ta väga lähedal enda parimale, ta mängib üha paremini, nii et ma usun, et ta on valmis," ütles Beltz.