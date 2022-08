Kim Clijsters: Williamsi valem Kontaveidi alistamiseks on lihtne

"Ma arvan, et Serena valem Kontaveidi alistamiseks on üsna lihtne," sõnas endine Belgia tenniseäss. "Serena ei liigu platsil enam nii nagu paar aastat tagasi, aga mida ta teeb väga hästi, on tema kaks esimest lööki pallivahetuse ajal. Tema serv on meie spordi üks parimaid ja kui ta võtab servi vastu ning saab pallile pihta, siis on vastane koheselt surve all."

"See saab olema suurepärane mäng ning Serena kindlasti ei ole hirmunud, et peab mängima maailma teise reketiga," jätkas Clijsters. "Serena on Serena ning ta teab, mida ta peab tegema, et alistada head mängijat."

Ameeriklanna esimese ringi mängu ajal oli staadion täiesti väljamüüdud. "Kohe kui Serena astus väljakule, siis see energia oli lihtsalt imeline," kirjeldas 39-aastane belglanna New Yorgis olevat atmosfääri. "Mäng Kontaveidi vastu saab olema väga eriline, paljud inimesed tahavad saada piletit, sest see võib olla Serena viimane mäng ja nad tahavad olla osa igast tema viimasest sammust tenniseväljakul."

US Openi teise ringi kohtumine Anett Kontaveidi ja Serena Wiliiamsi vahel peetakse ööl vastu neljapäeva Eesti aja järgi kell kaks.