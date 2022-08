Tsitsipas kaotas maailma 94. reketile 11 geimi järjest ja langes välja

Turniiril neljandana asetatud Tsitsipas kaotas läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud Colombia mängijale Daniel Elahi Galanile (ATP 94.) koguni 11 geimi järjest, enne kui ka lõpuks tabloole pääses. Kreeklane võitis siis kolmanda seti ning päästis neljandas veel kaheksa (!) matšpalli, enne kui Galan lõpuks kogu kohtumise 6:0, 6:1, 3:6, 7:5 võitis. Tsitsipas tegi mängu jooksul 57 lihtviga ja sooritas 28 äralööki.

Esimest korda USA lahtistel põhitabelis mängivale 26-aastasele Galanile on see karjääri jooksul neljas kord, kui ta on slämmiturniiril avaringist edasi pääsenud.

Maailma edetabelis karjääri kõrgeimal positsioonil paiknev Galan läheb teises ringis vastamisi austraallase Jordan Thompsoniga (ATP 102.), kes alistas kahesetilisest kaotusseisust itaallase Lorenzo Sonego (ATP 63.) 2:6, 1:6, 6:2, 6:4, 6:4.

Suurüllatuse vormistas ka kvalifikatsioonist põhitabelisse jõudnud kahekordse USA lahtiste võitja Tracy Austini poeg Brandon Holt (ATP 303.), kes oli veidi enam kui kolm tundi kestnud mängu järel 6:7 (3), 7:6 (1), 6:3, 6:4 üle kümnenda paigutusega kaasmaalasest Taylor Fritzist.

Paarismängupartnerite duellis alistas maailma 25. reket Nick Kyrgios kahe tunniga 6:3, 6:4, 7:6 (4) Thanasi Kokkinakise (ATP 70.), konkurentsist langes Soome esireket Eml Ruusuvuori (ATP 49.), kes jäi kolmes setis alla britile Jack Draperile (ATP 53.). Draperi vastaseks teises ringis on kuuendana paigutatud Kanada täht Felix Auger-Aliassime, kes pidi maailma 186. reketi Alexander Ritschardi 6:3, 6:4, 3:6, 6:3 alistamiseks vaeva nägema kolm tundi ja kuus minutit.