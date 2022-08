Eurospordi eksperdid: Williamsil ei ole põhjust Kontaveiti karta

Eurospordi ekspertidena töötavad endine maailma esireket Mats Wilander ja Alex Corretja usuvad, et Kontaveit on ameeriklannale mugav vastane. "Kui olla aus, siis ma arvan, et Serena ei pea palju enda taset tõstma võrreldes esimese ringi mänguga," sõnas Wilander. "Kontaveit suudab palli lüüa tugevamini kui Serena, aga ma ei ole kindel, et ta suudab teha enda parima mängu. Ta on üsna ettearvamatu. Kontaveit võtab palju riske ning kui ma oleksin Serena asemel, siis ma eelistaksin mängida just sellist tüüpi mängijaga."

Enda mängijakarjääri jooksul kahel korral suure slämmi finaali jõudnud Alex Corretja usub, et 26-aastane eestlanna saab olema Williamsile kõva pähkel, kuid kartma teda ei pea. "Juhul kui Serena mängiks mõne teise vastasega, siis oleks tal rohkem hirmu, aga ta teab, et Kontaveit on tänavusel hooajal kaotanud päris palju mänge," analüüsis Corretja. "Usun, et Serena on teises ringis rohkem lõdvestunud, sest kogu pinge saab olema Kontaveidi peal."

"Serena läheb väljakule teadmisega, et tal on hea võimalus võita, aga kõik oleneb siiski Kontaveidi mängust," ütles Wilander.

Corretja lisas veel, et Williams ei hakka mõtlema enda vastase mängustiilile. "Ta läheb väljakule ja annab endast parima ning ehk sobib talle isegi paremini kui vastane on agressiivse mängustiiliga," arvas Corretja.

US Openi teise ringi mäng Anett Kontaveidi ja Serena Williamsi vahel peetakse Eesti aja järgi ööl vastu neljapäeva kell kaks.