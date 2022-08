Selgus Kontaveidi ja Williamsi mänguaeg

Williams on USA lahtised võitnud kuuel korral ning esimeses voorus alistas ta 6:3, 6:3 Danka Kovinici (WTA 80.). Kontaveit oli avaringis parem 6:3, 6:0 Jaqueline Cristianist (WTA 77.).

Kontaveidil on võimalus lõpetada Williamsi karjäär, mis saaks teoks eestlanna võidu korral, kuna 23-kordne slämmivõitja on öelnud, et USA lahtised jääb tema profikarjääri viimaseks turniiriks.

Omavahel pole Kontaveit ja Serena Williams kunagi kohtunud.