Maailma üheksas reket sai USA lahtistel üllatuskaotuse

Maailma edetabelis 88. kohal olev britt päästis koguni 18-st venelannale avanenud murdevõimalusest pooled ning võitis mängu ka vaatamata oma 63 lihtveale. Kogu kohtumine kestis kaks ja pool tundi.

"Olen praegu väikeses šokis," rääkis mängu käigus valjuhäälselt enda füüsilist seisundit kritiseerinud Dart pärast võitu. "Ma ei tunne end füüsiliselt hästi, aga üritasin mängus püsida ja edasi suruda. Ma ei suuda uskuda, et võitsin: see, et igaüks võib võita, teebki naiste tennise praegu põnevaks."

Asetusega mängijatest langesid välja veel venelannale Jevgenija Rodinale 5:7, 1:6 kaotanud maailma 27. reket Martina Trevisan ning šveitslanna Jil Teichmann, kes jäi 4:6, 2:6 alla hiinlannale Zhang Shuaile.

Maailma viies reket Ons Jabeur alistas 7:5, 6:2 maailma edetabelis 61. kohal oleva Madison Brengle'i, 14. paigutatud kanadalanna Leylah Anne Fernandez oli 6:3, 6:4 üle prantslannast Oceane Dodinist.