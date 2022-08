Kontaveit mängust Williamsiga: see on unikaalne võimalus, olen väga elevil

"Esimese ringi mängud on alati keerulised, mul on hea meel, et pääsesin edasi," rääkis Kontaveit mängujärgsel pressikonverentsil. "Esimeses setis oli mul tuule tõttu servil raskusi ja ka väljas hakkas just siis pimedamaks muutuma, aga kui sellega harjusin, mängisin väga hästi. Tunnetasin palli hästi, võitlesin ja olen rahul sellega, kuidas mul õnnestus mäng lõpetada."

"Mul on olnud siin aega harjutada, sest ma ei mänginud eelmisel nädalal ühelgi turniiril. Kiiremad väljakud mind ei häiri. Alguses oli natuke tuuline, mida mäng edasi, seda tuulevaiksemaks jäi. Alguses oli tõesti veidi keeruline, sest tuul keerutas," jätkas eestlanna ilmaolude kirjeldamist.

Teises ringis läheb Kontaveit esimest korda vastamisi endise maailma esinumbri, karjääri lõpetava 23-kordse slämmivõitja Serena Williamsiga. USA lahtiste kuuekordne võitja sai avaringis 6:3, 6:3 jagu Montenegro mängijast Danka Kovinicist (WTA 80.).

"Olen väga elevil! Lootsin, et ta võidab, ma ei ole kunagi varem tema vastu mänginud. See on viimane võimalus! Parem hilja kui mitte kunagi," naeris Kontaveit pressikonverentsil. "Usun, et atmosfäär saab olema suurepärane ja ootan seda väga. See on üks vähestest mängudest, kus mul ei ole mingit survet peal: saan seda lihtsalt nautida ja mängida nii hästi kui võimalik. Võitlen iga punkti pärast ja naudin atmosfääri, mängimist kõigi aegade parima vastu. See on hiilgav võimalus," lisas maailma teine reket.

"Ta lööb väga tugevalt ja on võimeline palli igasse väljaku nurka saatma, pean selleks valmis olema. Pean mängima järjekindlalt, tugevalt võitlema ja nii sellele mängule lähenengi," iseloomustas Kontaveit Williamsi mängu. "See on unikaalne võimalus, ma ei usu, et mul on võimalik midagi sellist veel kunagi kogeda. Mul on hea meel, et saan tema vastu sellel väljakul mängida!"