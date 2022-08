Kallus vaagis Kontaveidi võimalusi Williamsi vastu: oluliselt loeb sünniaasta

Mõlemad tennisistid olid avaringis võidukad, kui alistasid oma vastased kahes setis. Ühelgi neljast setist ei võitnud kaotaja enam kui kolm geimi.

"Ma ise vaatasin mõlemat mängu. Peale Aneti mängu oli hea ja positiivne tunne, et tagasi on heas vormis Anett nagu eelmise aasta lõpus, kui jõudis aastalõpu finaalturniirile," lausus tenniseekspert Riho Kallus intervjuus ERR-i saatele "Terevisioon".

"Oma peas mõtlesin, et 40-aastasel Serena Williamsil saab sellise Aneti vastu väga raske olema, kui Anett samasuguse hooga ja Serena vastu mängib. Aga vaadates Serena mängu, siis see oli tõeline üllatus."

"Teades, et ta on 13 kuu jooksul ainult viis mängu mänginud ja see on teine võit WTA Touril," jätkas Kallus. "Ta on end uskumatult heasse vormi saanud ja midagi lihtsalt seal tõenäoliselt olema ei saa."

Kohtumisele lisab vürtsi, et see peetakse maailma suurimal tenniseareenil. "Palju on räägitud, et kui kõik publik on Serena Williamsi taga, siis kuidas see Anetile mõjub. Ma arvan samamoodi, et teades Anetti - mida rohkem publikut ja kisa, seda parem ka Anetile. Ma usun, et see ei ole üldse probleem," lausus Kallus.

"Ma arvan, et see on talle ainult hea, et selline atmosfäär New Yorgis valitseb. Tegemist on ju maailma kõige suurema tenniseareeniga, mis mahutab 23 500 inimest, aga üllatavalt oli Serena matšil pea 30 000 inimest."

"Ma kujutan ette, et siin püstitakse jälle publikurekord grand slam'idel," usub Kallus. "Seda mängu jälgivad maailmas miljonid silmapaarid. See on ainulaadne võimalus Eesti ja Eesti tennisel sellist promo saada läbi Serena Williamsi karjääri lõpetamise."

Kalluse sõnul on Kontaveidil edulootused suuremad, kui mäng venib pikale ja tal õnnestub vastast palju jooksutada. "Kahtlemata on sünniaasta see, mis oluliselt loeb. Serena Williamsi puhul on tegemist 40-aastase mängijaga. See ei ole mingi eriline üllatus, et kui mäng läheb pikaks ja Anett suudab Serenat võimalikult palju liikuma panna, siis see mäng peaks üha rohkem Aneti kasuks pöörduma."

"Aga kindlasti on Serena puhul tegemist läbi aegade parima servijaga ja väga võimsate löökidega. Kui ta vähegi pallini jõuab, siis ta väga valusalt neilt palle lööb. Ameerika lahtistel kasutatakse esimest korda grand slam'idel naistel ja meestel erinevaid tennisepalle."

"Need pallid, mida naiste turniiril kasutatakse, on väga kiired pallid," ütles Kallus. "See sobib tegelikult ka Anetile väga hästi. Esimeses ringis oli näha, kuidas Anett mängib. Aga tõenäoliselt saab olema väga kiire mäng."

"Serena Williams on võimeline imeasju välja tõmbama, väga tähtsatel ja olulistel hetkedel suudab fantastilist tennist mängida. See kogemustepagas, mis on Serena Williamsil - sellele annab kõrvale panna."